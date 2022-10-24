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Tarla süren çiftçiden büyük keşif! Duyan oraya koştu

Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada, 2400 yıllık olduğu değerlendirilen oda mezara rastlandı. Kurtarma kazılarının sürdüğü mezarın ne zaman açılacağı henüz belli değil.

Tarla süren çiftçiden büyük keşif! Duyan oraya koştu

Tarla süren çiftçiden büyük keşif! Duyan oraya koştu

Muğla'nın Milas ilçesinde bir çiftçinin traktörüyle sürdüğü tarlada, 2400 yıllık olduğu değerlendirilen oda mezara rastlandı. Kurtarma kazılarının sürdüğü mezarın ne zaman açılacağı henüz belli değil.

24 Ekim 2022 Pazartesi 12:22

Milas’ın Bodrum sınırındaki Meşelik Mahallesi’nde Fatma Özyiğit'e ait tarlayı ekip biçen kardeşi Ahmet Baki Karabacak, tarlanın yola yakın kısmında büyük bir taş olduğunu fark etti. Taşın etrafını temizleyince tarihi bir kalıntı olduğunu fark eden Karabacak, Milas Müze Müdürlüğü'ne haber verdi.

Müdürlüğe bağlı ekiplerle bölgedeki vatandaşların da desteğiyle kurtarma kazısı başlatıldı. M.Ö. 4. yüzyılda Erken Helenistik dönemde yapıldığı tahmin edilen oda mezarın çevresinde seramik parçaları bulundu. Kurtarma kazılarının sürdüğü mezarın ne zaman açılacağı henüz belli değil.

Mezarı bulan 55 yaşındaki Ahmet Baki Karabacak, yaptığı açıklamada tarlayı 40 yıldan bu yana ekip biçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu taş, sabana takılmıştı ve bir kısmı kırılmıştı. Tarihi kalıntı olduğunu fark edince hemen yetkililere haber verdik. Mezarı bulunca çok heyecanlandım çünkü bu yakınlarda böyle bir kalıntı yok. İlk kez burada çıktı."

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Tarla Süren çiftçiden Büyük Keşif! Duyan Oraya Koştu
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