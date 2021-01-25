Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı! İşte il il aşılamada son durum...

Aşı çalışmaları sağlık çalışanlarının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar için devam ediyor. İlk doz aşının ardından ikinci dozun uygulanması beklenirken Çin'den 6,5 milyon Sinovac aşısı daha geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz" diyerek duyurduğu 'COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' erişime açıldı. Platforma covid19asi.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.
Türkiye'de aşı uygulamaları hızla devam ediyor. Aşılananların sayısı covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.
Aşı dağılımı illere göre sürekli takip edilebilirken sitede yer alan son bilgilere göre toplam aşılama sayısının bir milyonu geçtiği görülüyor. Aşı takip ekranından paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 1 milyon 250 bini geçti.