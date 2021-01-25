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Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı! İşte il il aşılamada son durum...

Türkiye'de aşı uygulamaları hızla devam ediyor. 81 ile yapılan aşı uygulaması sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar için de sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında "Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. " demişti. Aşılamayla ilgili son bilgilerin yer aldığı 'COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' erişime açıldı.

Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı! İşte il il aşılamada son durum...

Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı! İşte il il aşılamada son durum...

Türkiye'de aşı uygulamaları hızla devam ediyor. 81 ile yapılan aşı uygulaması sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar için de sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında "Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. " demişti. Aşılamayla ilgili son bilgilerin yer aldığı 'COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' erişime açıldı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 13:55
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Aşı çalışmaları sağlık çalışanlarının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar için devam ediyor. İlk doz aşının ardından ikinci dozun uygulanması beklenirken Çin'den 6,5 milyon Sinovac aşısı daha geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz" diyerek duyurduğu 'COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' erişime açıldı. Platforma covid19asi.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Türkiye'de aşı uygulamaları hızla devam ediyor. Aşılananların sayısı covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor.

Aşı dağılımı illere göre sürekli takip edilebilirken sitede yer alan son bilgilere göre toplam aşılama sayısının bir milyonu geçtiği görülüyor. Aşı takip ekranından paylaşılan anlık verilere göre, bugüne kadar Türkiye genelinde aşılanan vatandaş sayısı 1 milyon 250 bini geçti.

Son Güncelleme: 25.01.2021 14:00
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