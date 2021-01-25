Türkiye'nin aşı haritası erişime açıldı! İşte il il aşılamada son durum...

Türkiye'de aşı uygulamaları hızla devam ediyor. 81 ile yapılan aşı uygulaması sağlık çalışanlarının aşılanmasının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar için de sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında "Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. " demişti. Aşılamayla ilgili son bilgilerin yer aldığı 'COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' erişime açıldı.