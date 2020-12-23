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Erdoğan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" Sorusuna bakın ne yanıt verdi

Asgari ücret zammını belirlemek için komisyon üç kez toplanırken, nihai karar için son bir toplantı kaldı. Milyonlar çıkacak sonucu merakla beklerken gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönlünden geçen asgari ücreti sordu. Erdoğan, "Belli bir yere gelsin, sonra cevap vereceğiz." dedi.

Erdoğan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" Sorusuna bakın ne yanıt verdi

Erdoğan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" Sorusuna bakın ne yanıt verdi

Asgari ücret zammını belirlemek için komisyon üç kez toplanırken, nihai karar için son bir toplantı kaldı. Milyonlar çıkacak sonucu merakla beklerken gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönlünden geçen asgari ücreti sordu. Erdoğan, "Belli bir yere gelsin, sonra cevap vereceğiz." dedi.

23 Aralık 2020 Çarşamba 16:00
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AK Parti grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili soruları da cevaplandırdı. Bir gazetecinin "Asgari ücret için gönlünüzden geçen rakam nedir?" sorusuna, "Görüşmeler belli bir yere kadar gelsin, cevap vereceğiz" diyerek karşılık verdi.

TÜİK HESAPLAMALARI KOMİSYONA SUNULDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıda TÜİK, yeni asgari ücret hesaplamasını ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak komisyona sundu.

SON TOPLANTI BAKANLIK'TA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü ve son toplantısını gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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