Kahramanmaraş KSÜ öğretim görevlisi alacak!

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına uygun olarak, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır. İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları yukarıda belirtilen Uygulama Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası kapsamında kurulacak komisyon tarafından incelenerek ilanda belirtilen bilimsel nitelik şartları dışında başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına https://www.ksu.edu.tr/Default.aspx?Sld=8132 web adresinden (web sayfasından Üniversitemiz Mevzuat Yönergeler başlığı altından) erişim sağlanabilir.
Başvuran adaylarda Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL), YDS sınavından, Profesör ve Doçentler için en az 60 (altmış) Dr. Öğretim Üyeleri için en az 55 (elli beş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır. Çalışma alanı bir yabancı dille ilgili olan bölümlerde ayrıca ilgili dilde YÖKDİL sınavından veya YDS’den en az Profesör ve Doçentler için 80 (seksen) Dr. Öğretim Üyeleri için 70 (yetmiş) puan veya eşdeğeri kabul edilen merkezi bir yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puan almış olmak şartı aranır.
Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 4. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yapılacak olan deneme dersinde başarılı olması şartı aranır. Deneme dersinde başarılı olmayan adayın ataması yapılmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş olan adaylarda deneme dersi verme şartı aranmaz.
Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular, Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular ise ilgili akademik birimlere şahsen yapılacaktır. Başvuruda bulunan öğretim üyesi adayları, ilan edilen yalnız bir kadroya müracaatta bulunabilirler. Profesörler, Doçent kadrolarına ve Doçentler, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat edemezler. Başvurular şahsen olup, posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Başvuruda bulunan adayların yayın dosyalarının içerisine ve başvuru formu ekinde Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarında kullanılan puanlama tablolarına göre hazırlayacakları puanlama tablosu eklemeleri gerekmektedir.
2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen % 30’luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
İlanımız Üniversitemiz (www.ksu.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olan adayların atamaları yapılacaktır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
İlanda belirtilen başvuru koşullarının ilan tarihinden önce sağlanmış olması zorunludur.
Başvurularda esas alınacak tablolara https://personel.ksu.edu.tr/Default.aspx?SId=7582 web adresinden erişim sağlanacaktır
Başvurularda, www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru Formu>> ekinde yer alan aşağıdaki evrakların şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.
1) Öz Geçmiş ve Yayın Listesi ve Puanlama Tablosu
2) Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik / Doçentlik Belgesi onaylı sureti
3) Yabancı Dil Sonuç Belgesi
4) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5) Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
6) 1 Adet Fotoğraf
7) Sicil Özeti (kurum dışı başvurular için)
8) Sabıka Kaydı
9) Yayınları kapsayan 1 adet fiziki yayın dosyası ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış CD (Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet)
Birimi
Unvanı
K/D
Adet
Niteliği
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi
1
1
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; teknolojik
liderlik, öğretimsel liderlik, veriye dayalı okul liderliği ve kollektif sorumluluk konularında çalışmaları bulunmak
FEN FAKÜLTESİ
Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Doçentlik ünvanını Matematik temel alanı/Geometri bilim alanında almış olmak; monifoldlar ve monifoldlar teorisi konularında çalışmaları
bulunmak
Matematik Bölümü
Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi
1
1
Finansal Matematik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; finansal, konut ve enerji piyasaları konularında çalışmaları bulunmak
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Resim Bölümü
Resim Anasanat Dalı
Doçent
3
1
Doçentlik ünvanını Güzel Sanatlar temel alanı/Plastik Sanatlar bilim alanında almış olmak; göstergebilim, güncel sanat ve sanat eğitimi konularında çalışmaları bulunmak
Resim Bölümü
Resim Anasanat Dalı
Doçent
3
1
Doçentlik ünvanını Güzel Sanatlar temel alanı/Plastik Sanatlar bilim alanında almış olmak; güncel sanat, yeni medya sanatı ve estetik beğeni konularında çalışmaları bulunmak
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dokuma Tasarımı Anasanat Dalı
Doçent
1
1
Doçentlik ünvanını Güzel Sanatlar temel alanı/Tasarım bilim alanında almış olmak; dokuma, tasarım ve tekstil konularında çalışmaları bulunmak
Endüstriyel Tasarım Bölümü
Endüstriyel Tasarım Anasanat Dalı
Dr.Öğr. Üyesi
1
1
Endüstriyel Tasarım Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; endüstriyel tasarım ve tekstiller konularında çalışmaları bulunmak
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Doçentlik ünvanını Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler temel alanı/Siyasi Tarih bilim alanında almış olmak; Orta Asya Cumhuriyetlerinin ve Güney Kafkasya Cumhuriyetlerinin siyasi tarihi konularında çalışmaları
bulunmak
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Devletler Hukuku Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi
1
1
Kamu Hukuku Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; devletler hukuku, insan ticareti ve zorla evlilik konularında çalışmaları bulunmak
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi
1
1
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında doktora yapmış olmak;
postkolonyalizm, biyopolitika ve koruma sorumluluğu konularında çalışmaları bulunmak
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Doçentlik ünvanını Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler temel
alanı/Pazarlama bilim alanında almış olmak; tüketici davranışları, dijital dönüşüm ve pazarlama konularında çalışmaları bulunmak
İşletme Bölümü
Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi
1
1
Muhasebe ve Finansman Programında doktora yapmış olmak; kur
korumalı mevduat ve kar yönetimi uygulamaları konularında çalışmaları bulunmak
İşletme Bölümü
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi
1
1
Özel Hukuk Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; ticaret, fikri mülkiyet ve spor hukuku konularında çalışmaları bulunmak
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi
1
1
İşletme Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; pazarlama teorisi ve iletişimi, tüketici davranışları konularında çalışmaları bulunmak
İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi
1
1
İktisat Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; ekonomik özgürlük, bireysel emeklilik ve sağlık harcamaları konularında çalışmaları
bulunmak
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı
Profesör
1
1
Doçentlik ünvanını İlahiyat temel alanı/Temel İslam Bilimleri bilim alanında almış olmak; tefsir ve şahsiyet konularında çalışmaları
bulunmak
Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı
Profesör
1
1
Doçentlik ünvanını İlahiyat temel alanı/Temel İslam Bilimleri bilim alanında almış olmak; tasavvuf ve hadis, hadis şerhçiliği, Hz.
Peygamberin bilgisi konularında çalışmaları bulunmak
Temel İslam Bilimleri Bölümü
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Doçent
3
1
Doçentlik ünvanını İlahiyat temel alanı/Temel İslam Bilimleri bilim alanında almış olmak; mütezile, şiilik ve tarihçilik konularında
çalışmaları bulunmak
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı
Doçent
3
1
Doçentlik ünvanını İlahiyat temel alanı/Felsefe ve Din Bilimleri bilim alanında almış olmak; Z kuşağı ve dindarlık, sosyal medya ve dindarlık,
prososyallik ve dindarlık konularında çalışmaları bulunmak
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi
1
1
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; Kahramanmaraş’lı divan şairleri konularında çalışmaları bulunmak
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi
1
1
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; toplumsal cinsiyet, kimlik inşası, Türk romanı konularında çalışmaları bulunmak
Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
Doçent
3
1
Doçentlik ünvanını Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler temel alanı/Yakınçağ Tarihi bilim alanında almış olmak; Balkan, Maraş ve Osmanlı tarihi konularında çalışmaları bulunmak
Tarih Bölümü
Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
Doçent
3
1
Doçentlik ünvanını Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler temel alanı/Ortaçağ Tarihi bilim alanında almış olmak; Ortaçağda Anadolu ve İran yerel
hanedanları konularında çalışmaları bulunmak
Tarih Bölümü
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı
Doçent
2
1
Doçentlik ünvanını Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler temel alanı/Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyeti Tarihi bilim alanında almış olmak; tek parti dönemi siyasi parti örgütlenmesi, tek parti dönemi ulus devlet inşası, Cumhuriyet döneminde Maraş yerel tarihi konularında çalışmaları
bulunmak
Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi
1
1
Tarih Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; Osmanlı'nın son döneminde maden şirketleri ve aile konularında çalışmaları bulunmak
Psikoloji Bölümü
Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi
1
1
Sosyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; öztakip ve yoksulluğun toplumsal etkileri konularında çalışmaları bulunmak
Psikoloji Bölümü
Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı
Dr.Öğr.
Üyesi
1
1
Psikoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; duygusal şiddet ve
cinsiyet stresi konularında çalışmaları bulunmak
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı
Profesör
1
1
Doçentlik ünvanını Mühendislik temel alanı/Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak; kojenerasyon ekonomik analizi, enerjinin ekonomik analizi ve yenilenebilir enerji konularında çalışmaları
bulunmak
Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Doçentlik ünvanını Mühendislik temel alanı/Makine Mühendisliği bilim alanında almış olmak; kompozit malzemeler ve malzemelerin mekanik
özellikleri konularında çalışmaları bulunmak
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Doçentlik ünvanını Mühendislik temel alanı/Endüstri Mühendisliği bilim
alanında almış olmak; bulanık mantık, çok kriterli karar verme, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi konularında çalışmaları bulunmak
Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Doçentlik ünvanını Mühendislik temel alanı/Makine Mühendisliği bilim
alanında almış olmak; dişli çarklar, sonlu elemanlar yöntemi ve makine tasarımı konularında çalışmaları bulunmak
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Doçentlik ünvanını Mühendislik temel alanı/Tekstil Bilimleri ve
Mühendisliği bilim alanında almış olmak; tekstil lifleri, üretimi ve karakterizasyonu konularında çalışmaları bulunmak
ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Mühendisliği Bölümü
Toprak İlmi ve Ekolojisi Anabilim Dalı
Doçent
2
1
Doçentlik ünvanını Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanı/Orman Mühendisliği bilim alanında almış olmak; toprak mikrobiyoloji, biyokimyasal süreçleri ve mikrobiyal biyokütlesi konularında çalışmaları
bulunmak
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik Bölümü
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi
1
1
Hemşirelik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; hipertansiyon, farmakovijilans ve Covid-19 konularında çalışmaları bulunmak
Hemşirelik Bölümü
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi
1
1
Hemşirelik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; prenatal bağlanma ve paternal depresyon konularında çalışmaları bulunmak
Ebelik Bölümü
Ebelik Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi
1
1
Ebelik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak; perinatal depresyon, perinatal depresyon tedavisinde davranışsal aktivasyon ve fundal basınç uygulaması konularında çalışmaları bulunmak
TIP FAKÜLTESİ
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı
Profesör
1
1
Doçentlik ünvanını Acil Tıp alanında almış olmak; hastane afet planı ve afet triajı konularında çalışmaları bulunmak
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Doçentlik ünvanını Acil Tıp alanında almış olmak; Geriatrik toraks travmalı hastaların acil servis tedavisi, akut migren ataklarının acil
tedavisinde mezoterapi kullanımı ve KOAH atak hastalarında skorlama kullanımı konularında çalışmaları bulunmak
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında yan dal uzmanı olmak; gestasyonel diabetes mellitus ve troid nodülü konularında
çalışmaları bulunmak
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Farmakoloji Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Doçentlik ünvanını Sağlık Bilimleri temel alanı/Tıbbi Farmakoloji bilim alanında almış olmak; ürogenital sistem farmakolojisi, toksikoloji ve erektil disfonksiyon konularında çalışmaları bulunmak
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Patoloji Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Doçentlik ünvanını Tıbbi Patoloji alanında almış olmak; lenfomalar konularında çalışmaları bulunmak
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Doçentlik ünvanını Göz Hastalıkları alanında almış olmak; behçet, Covid-19, oruç ve gebe hastalar konularında çalışmaları bulunmak
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Nöroşirurji Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Doçentlik ünvanını Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında almış olmak; beyin timörleri, travma, pediatrik beyin cerrahisi ve spinal cerrahi konularında çalışmaları bulunmak
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Doçentlik ünvanını Tıbbi Biyoloji alanında almış olmak; hücre zarı su kanal proteinleri konularında çalışmaları bulunmak
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi
1
1
İntestinal adezyonlar ve adezyon bariyerleri konularında çalışmaları bulunmak. Endoskopi sertifikasına sahip olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı
Dr.Öğr. Üyesi
1
1
Prostat kanseri, tanı süreci ve yaşam kalitesi konularında çalışmaları bulunmak
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü
Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Doçent
1
1
Doçentlik ünvanını Fen Bilimleri ve Matematik temel alanı/Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim alanında almış olmak; kanser hücrelerinde apoptoz ve hücre döngüsü konularında çalışmaları bulunmak
Tarla Bitkileri Bölümü
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı
Doçent
2
1
Doçentlik ünvanını Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanı/Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında almış olmak; çayır mera ve yem bitkileri, baklagil bitkileri, buğdaygiller konularında çalışmaları bulunmak
Tarla Bitkileri Bölümü
Tıbbi Bitkiler Anabilim Dalı
Doçent
2
1
Doçentlik ünvanını Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanı/Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında almış olmak; tıbbi ve aromatik bitkiler, sitogenetik konularında çalışmaları bulunmak
Biyosistem Mühendisliği Bölümü Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı
Doçent
2
1
Doçentlik ünvanını Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanı/Biyosistem Mühendisliği Bilim Alanında almış olmak; toprakta ısı transferi, kısıntılı sulama, havza bazlı toprakta azot ve tuzluluk kirliği konularında
çalışmaları bulunmak
Zootekni Bölümü
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
Doçent
2
1
Doçentlik ünvanını Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanı/Zootekni
bilim alanında almış olmak; kanatlı hayvan beslemede yağ asitleri ve kolesterol konularında çalışmaları bulunmak
Zootekni Bölümü
Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı
Doçent
2
1
Doçentlik ünvanını Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanı/Su Ürünleri
bilim alanında almış olmak; su ürünleri, bakteriyel balık hastalıkları, su ürünlerinde moleküler çalışmalar konularında çalışmaları bulunmak
Zootekni Bölümü
Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı
Doçent
2
1
Doçentlik ünvanını Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanı/Zootekni bilim alanında almış olmak; kantitatif genetik analizlerinde matematiksel
modeller ve hayvan ıslahında veri madenciliği algoritmaları konularında çalışmaları bulunmak
GÖKSUN MESLEK YÜKSEKOKULU
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı
Doçent
1
1
Doçentlik ünvanını Ziraat, Orman ve Su Ürünleri temel alanı/Bahçe
Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında almış olmak; meyve yetiştiriciliği ve ıslahı, ceviz ıslahı konularında çalışmaları bulunmak