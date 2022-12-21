Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay, ‘Sarıkamış Şehitlerini Rahmetle Anıyorum’
Başkan Okay, ‘Sarıkamış Şehitlerini Rahmetle...
Başkan Okay’dan Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Mehmet Akif Ersoy’u...
Göksun’da Mezarlık Yolu Kilit Parkeyle Yenilendi!
Göksun’da Mezarlık Yolu Kilit Parkeyle...
Başkan Mahçiçek’ten Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Mehmet Akif Ersoy’u...
Yazar Kılıç: “Ebeveynler Önce Kendine Şefkat Göstermeli”
Yazar Kılıç: “Ebeveynler Önce Kendine...

Kahramanmaraş'ta Pkk'nın katlettiği 6 sivil için anıt mezar yapıldı!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 31 yıl önce yolcu otobüsüne yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden 6 sivil için anıt mezar yapıldı.

Kahramanmaraş'ta Pkk'nın katlettiği 6 sivil için anıt mezar yapıldı!

Kahramanmaraş'ta Pkk'nın katlettiği 6 sivil için anıt mezar yapıldı!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 31 yıl önce yolcu otobüsüne yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden 6 sivil için anıt mezar yapıldı.

21 Aralık 2022 Çarşamba 19:25

Karahasanlılar Derneğince, 15 Nisan 1991'de bayram alışverişi sonrası köylerine dönen vatandaşları taşıyan otobüse yönelik terör örgütü PKK tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Mustafa Çetin, Mehmet Aktaş, Duran Güngören, Ahmet Ormancı, Mahmut Güven ve Hüseyin Güven'in isimleri, Kantarma köyü girişinde oluşturulan anıt mezarda yaşatılacak.

Oluşturulan anıt mezarda düzenlenen törende konuşan Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, 31 yıl önceki saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi.

Anıt mezarın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Vural, şunları kaydetti:

"Burada 31 yıl önce, 15 Nisan 1991 yılında acı bir olay yaşanmış. Maalesef burada yaşayan sivil insanlarımız bölücü terör örgütü tarafından zalim bir saldırı sonucunda 6 vatandaşımızı burada şehit vermişiz. Tarihi, şehitlerimizi ve geçmişimizi unutmamak gerekiyor. Bir anıt mezarı yaptırarak şehitlerimizin anısını canlı tutmak onları gelecek kuşaklara da aktarmak için güzel bir eser ortaya çıkarmışlar. İnşallah bu vesileyle ben tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun diyorum. Mekanları cennet olsun. Maalesef kendi insanını savunduğunu iddia eden eli kanlı terör örgütünün burada da menfur bir saldırısını yaşamışız. İnşallah Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu tür olaylardan bizi uzak eylesin. Aramıza nifak tohumu ekmek isteyenlere de fırsat vermesin inşallah."

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz de Kürtlerin hakkını savunduğunu öne süren terör örgütü PKK'nın Kürtleri öldürmekten geri durmadığına dikkat çekti.

Şehitlerin hatıralarına her zaman sahip çıkacaklarını belirten Gürbüz, "Onlar bugün bayrak çekme töreniyle beraber bayrak olacaklar. Vatanımızın hem yerde hem de gökte inşallah asıl koruyucuları şehitlerimizdir. Rabb'im mekanlarını cennet eylesin. Bunları bir daha yaşatmasın. İnşallah hem bu acıları yaşamamayı diliyoruz hem de bu kardeşlerimizi unutmamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karahasanlılar Dernek Temsilcisi Eren Şahin de şehitlerin hatırasının yaşatılması için anıt mezar yaptırdıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından anıt mezardaki Türk bayrağı dualarla göndere çekildi.

Son Güncelleme: 21.12.2022 19:27
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraşta Pkknın Katlettiği 6 Sivil Için Anıt Mezar Yapıldı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mevlana Celaleddin-İ Rumi Törenlerle Anılıyor
Mevlana Celaleddin-İ Rumi Törenlerle Anılıyor
Kahramanmaraş’ta Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor
Kahramanmaraş’ta Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor
Terörün Hayattan Kopardığı Ayşenur Öğretmenden Geriye Acı Hikayesi Kaldı
Terörün Hayattan Kopardığı Ayşenur Öğretmenden Geriye Acı Hikayesi Kaldı
Terör saldırısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldi!
Terör saldırısında gözaltı sayısı 50'ye yükseldi!
Kahramanmaraş'ın "Gizemli Gölü"Ne Sonbahar Renkleri Hakim Oldu
Kahramanmaraş'ın "Gizemli Gölü"Ne Sonbahar Renkleri Hakim Oldu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber