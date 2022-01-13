Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman hakikatin yanında olandır’
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman...

Kahramanmaraş’ta Etkinlikler Azerin Konseriyle Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Sezonu kapsamında 14 Ocak Cuma günü Türk müziğinin usta sesi Azerin konser etkinliğiyle Kahramanmaraş’ta sanatseverlerle buluşacak.

Kahramanmaraş’ta Etkinlikler Azerin Konseriyle Devam Ediyor

Kahramanmaraş’ta Etkinlikler Azerin Konseriyle Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Sezonu kapsamında 14 Ocak Cuma günü Türk müziğinin usta sesi Azerin konser etkinliğiyle Kahramanmaraş’ta sanatseverlerle buluşacak.

13 Ocak 2022 Perşembe 14:40
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Sezonu’nda birbirinden ünlü isimler sanatseverlerle bir araya geliyor.

Takvim kapsamında, 14 Ocak Cuma günü (yarın) 20.00’da usta sanatçı Azerin konseri düzenlenecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte, “Çırpınırdı Karadeniz” eserinin unutulmaz sesi Azerbaycan’dan Türkiye’ye pek çok eseri icra edecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığdı’ndan konser etkinliğine ilişkin yapılan açıklamada, “Ocak Kültür Sanat Sezonu kapsamında yarın usta sanatçı Azerin konseri gerçekleştirilecek. Düzenlenecek ücretsiz konser etkinliğimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 13.01.2022 16:17
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Etkinlikler Azerin Konseriyle Devam Ediyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vehbi Vakkasoğlu bugün Kahramanmaraş’ta!
Vehbi Vakkasoğlu bugün Kahramanmaraş’ta!
Maraşlı Şeyhoğlu’nun belgeseli çekilecek
Maraşlı Şeyhoğlu’nun belgeseli çekilecek
‘Dayı, Bir Adamın Hikayesi’ Filmin Gala Gösterimi Sanko Park Avm’de Yapıldı
‘Dayı, Bir Adamın Hikayesi’ Filmin Gala Gösterimi Sanko Park Avm’de Yapıldı
Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta sahne alacak!
Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu Kahramanmaraş’ta sahne alacak!
Yunus’un söylediği sergisi ziyaretçilerini bekliyor!
Yunus’un söylediği sergisi ziyaretçilerini bekliyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber