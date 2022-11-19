Ak Parti Onikişubat Gençlik kollarında istifa depremi!

Kahramanmaraş’ta en etkili gençlik teşkilatı olarak göze çarpan Ak Parti Onikişubat Gençlik Kolları teşkilatı dün akşam İlçe Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak’ın istifa açıklamasının ardından Başkan Yardımcıları , Yürütme Kurulu ve Yönetim Kurulu görevlerinden topluşekilde istifa etti.

2023 yılında ilk defa oy kullanacak 70 kişi ile 45 kişilik yönetimden 43 kişi istifalarını açıkladı.

MOBİNG İDDİASI

Edinilen kulis bilgilerine göre ;

Parti içerisinde uygulanmaya çalışılan Ak Parti Onikişubat Gençlik Kolları teşkilatı üyelerine mobing baskısı dolayısıyla toplu istifaya sebep verdiği iddiası kamuoyunda konuşulmaya başladı.

TEZARUHATLARLA CADDEYİ İNLETTİLER

Ak Parti Onikişubat Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Sinan Ak’ın yaptığı son toplantıda istifasını açıklamasının ardından gençlik kolları teşkilatı üyeleri parti binası önünde “ En Büyük Başkan Bizim Başkan “ tezaruhatlarıyla caddeyi inlettiler.

Konu ile ilgili Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel’den ve Ak Parti Gençlik Kolları Kahramanmaraş il Başkanı Feyzullah Eren Aşçı’dan henüz bir açıklama gelmedi.

Ak Parti Onikişubat Gençlik Kolları Teşkilatı Başkanı Selçuk Sinan Ak’ın İstifa Açıklaması ;

“ Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur,

Yaş haddimi doldurmam sebebiyle, Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığımız, İl Başkanlığımız, İl Gençlik Kolları Başkanlığımız, İlçe Başkanlığımız ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde alınan karara dayanarak; yaklaşık 2 yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm Ak Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden dün itibariyle istifa etmiş bulunuyorum.

Üniversite yıllarımdan bu yana emek verdiğim, verilmiş olan her bir görevi özveri ve gayretle ifa etmenin huzuru içerisindeyim. Yaşamımın en güzel yıllarında, gençliğimde Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Sn. RECEP TAYYİP ERDOĞAN’ın hak mücadelesinde görevler nasip eden Rabbime Hamd Olsun!

Genel Başkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Davamıza makam, mevki olmaksızın her türlü sıfattan bağımsız bir şekilde, sadakatle çalışmaktan geri durmayacağım.

Başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, Milletvekillerimize, Gençlik Kolları Genel Merkezimize, İl Ana Kademe ve Kadın Kolları Başkanlığımıza, İl Gençlik Kolları Başkanlığımıza, İlçe Ana Kademe ve Kadın Kolları Başkanlığımıza, Belediye Başkanlarımıza nezdinde tüm teşkilatımıza ve beni göreve geldiğim ilk günden bu yana bağrına basan, sokakları şiir kokan memleketim Kahramanmaraş’ın güzel insanlarına teşekkür ediyorum.

Sıfatlar her zaman gelip geçicidir. Aslolan Davamızdır. Durmak yok yola Devam!

Haklarınızı Helal Ediniz. Saygılarımla…” ifadelerini kullandı.