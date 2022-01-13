CHP’li Öztunç: “Dolar artıyor zam, dolar iniyor yine zam, her şeye zam!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Meclis’te gerçekleştirdiği konuşmasında gündeme ve seçim bölgesi Kahramanmaraş’a dair açıklamalarda bulundu.

Öztunç şunları söyledi:

“GERÇEKLERİ GÖRMÜYORSUNUZ”

“Kürsüye her gelen muhalefet partili milletvekili, ülkede yaşanan ekonomik krizi, milletin yaşadığı sıkıntıları dile getiriyor ama maalesef AK PARTİ'liler kulağını buna tıkıyorlar. Gözleri var, görmüyor; kulakları var, duymuyor. Millet perişan, insanlar işsizlikten kırılıyorlar ama siz bu gerçekleri görmüyorsunuz.”

“DOLAR DÜŞTÜĞÜNDE HALAY ÇEKTİRDİNİZ, İNDİRSENİZE ŞU FİYATLARI HADİ”

“Dolar artıyordu, zam geliyordu; eyvallah. Dolar iniyor, yine zam geliyor. Bu nasıl bir iştir, ne menem bir iştir ki dolar artarken zam, inerken yine zam? Her şeye zam; market ürünlerine zam geliyor, doğal gaza zam, elektriğe zam, akaryakıta zam, her şeye zam geliyor. Dolar düştüğü zaman davul zurna çaldırıp halay çektirdiniz, indirsenize şu fiyatları hadi. Niye indirtmiyorsunuz, indiremiyorsunuz? Çünkü gerçeklerden uzaksınız.”

“KAHRAMANMARAŞ DEDİM, DİLİMDE TÜY BİTTİ”

“Çiftçi perişan. Benim seçim bölgem Kahramanmaraş'a gidin, Elbistan'a gidin, üre gübrenin tonu 13 bin lira arkadaşlar, geçen sene 1.500 liraydı, bu yıl, 2021 Haziran ayında 4.500 liraydı, bugün 13 bin lira. Yazık günah değil mi? Nasıl ekecek bu çiftçi, nasıl biçecek? Kahramanmaraş dedim de dilimde tüy bitti; milletvekili olduğum günden bu yana Kahramanmaraş'ın sorunlarını dile getiriyoruz ama Hükûmet hiç oralı değil, iktidar partisi oralı değil. "Ne de olsa Maraşlı bize oy veriyor." algısıyla yaşıyorsunuz, alamayacaksınız bir daha o oyları. “

“BİR HEKİM VAR, O DA BAŞHEKİM”

“Bakın, size sadece Elbistan Devlet Hastanesini söyleyeceğim. Elbistan Devlet Hastanesinde aylardır kadın doğum doktoru yok -150 bin nüfus var- aylardır bir tane kadın doğum doktoru yok ya. Vicdan! Kulak, burun, boğaz bir hekim var, göğüs hastalıkları bir hekim var, biyokimyaya bakan yok, genel cerrah eksik, radyoloji yok, kardiyolojide bir hekim var, o da başhekim.”

“MECNUN DOKTOR İSMET’E Mİ GÜVENDİNİZ?”

“Değerli arkadaşlar, Elbistan Devlet Hastanesine anjiyo ünitesi kuruldu. Eyvallah, teşekkür ederiz, sağ olun, var olun. İyi de o anjiyo ünitesi, o makineler insan olmadan çalışmıyor ha, haberiniz olsun yani oraya bir doktor lazım ki çalışsın, boş makine çalışmaz. Doktor göndermiyorsunuz, anjiyo makinası var. Kime güvendiniz? Bizim büfeci Mehmet emmiye mi güvendiniz, o mu yapacak anjiyoyu? Ya da Dokuz Eylül Tıptan ayrılma bizim İsmet var Elbistan'da -mecnundur, bir kara sevdaya takılmış- ondan sonra, Sayın Bakan, ayrılmış, gelmiş yıllardır Elbistan'da, tıptan ayrılma olduğu için -ikinci sınıfta ayrılmış- doktor olduğunu zannediyor Elbistan'da. Doktor İsmet'e mi güvendiniz yoksa anjiyo ünitesini kurarken? Doktor yok, hekim yok. Kahramanmaraş'ın hastanelerinin pek çoğunda maalesef hekim yok değerli arkadaşlar.”

“İKİ YILDIR BİR KAVŞAĞI BİTİREMEYEN İKTİDAR…”

“Bir Arsan kavşağımız var Kahramanmaraş merkezde. Neredeyse iki yıldır Arsan Kavşağı'nı bitiremediniz ya. Bir kavşak; altı üstü bir kavşak. Kahramanmaraşlı isyanda. İki yıldır bir kavşağı bitiremeyen bir iktidar olur mu? Var, adı "AK PARTİ Hükûmeti."

“AKSU ÇAYI TEMİZLENSİN”

“Başka? Aksu Çayı... Kir akıyor, kir akıyor arkadaşlar. Kimyasal ürünler var içerisinde, merdiven altı fabrikaların atıkları bu nehre akıyor, çaya akıyor. Oradan insanlar kötü koku alıyorlar. Çok büyük sıkıntı var Aksu Çayı'nda. "Temizlensin." diyoruz. Yıllardır söylüyoruz, yine dilimizde tüy bitti, umurunuza değil Kahramanmaraş'taki Aksu Çayı.”

“ELBİSTANLININ ÜSTÜNE ZEHİR SAÇILIYOR! FİLTRE TAKILDIĞI YALAN”

“Afşin-Elbistan Termik Santrali... Afşin-Elbistan Termik Santralinde "filtre, filtre, filtre" dedik. Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın Bakan'a gittim, sordum; cevaplamadı. Sonra bana yazılı cevap göndermiş, diyor ki: "Afşin-Elbistan Termik Santraline filtre takıldı." Vallahi de yalan, billahi de yalan. Eğer Afşin-Elbistan Termik Santraline filtre takıldıysa vallahi de billahi de hemen yarın milletvekilliğinden istifa edeceğim. Vallahi edeceğim çünkü yok, takılmadı. Gerek yok bunu söylemeye, bu açıklamaya gerek yok. Afşinli, Elbistanlı yıllardır kül yutuyor. Afşinlinin, Elbistanlının üzerine yıllardır zehir saçılıyor. Yazık, günah ya! 300 bin nüfus var burada. Bir filtre takılacak ya; hepsi bu. Çalışmasın diyen yok; çalışsın, işçiler burada maaşını alsın, emek versin ama bir filtre takın da bu insanlar kanser olmasın diyoruz ya.”

“BU KADAR BECERİKSİZ BELEDİYE OLUR MU?”

“Bir terminal binası yapılıyor Kahramanmaraş merkezde. Bir buçuk yıl oldu; bir buçuk yıldır bir terminal binasının tadilatını yapamadı. baştan sona yapmıyor, tadilatını bitiremedi. Bu kadar beceriksiz bir belediye olur mu? Bu kadar beceriksiz bir belediye anlayışı olur mu? Köy yolları zaten perişan; Ilıca yolu yapılacak diye söz verdiler; he babam he!”

“HER SEÇİMDE STAT SÖZÜ…”

Her seçim dönemi geliyorlar Kahramanmaraş'a, stat sözü veriyorlar, her seçim dönemi "Stat yapacağız, stat yapacağız." Tövbe! Seçim bitiyor, stat da yok, bir şey de yok; şimdi "Temel atacağız." diyorlar, göreceğiz bakalım.

“AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ’I ÇANTADA KEKLİK GÖRÜYOR”

“Değerli arkadaşlar, seçim bölgem Kahramanmaraş'a hizmet gitmiyor; Kahramanmaraşlı, AK PARTİ'ye çok oy verdiği için AK PARTİ Kahramanmaraş'ı çantada keklik görüyor idi ama bu saatten sonra Kahramanmaraş'ta görecekler başlarına ne gelecek, ne oy alacaklarını görecekler. “

SALİH CORA’YI TRABZONLULARA ŞİKÂYET ETTİ: “TEK BİR İŞİ VAR; LAF ATMAK”

Ali Öztunç, her cümlesine sataşan iktidar partisi milletvekili Salih Cora için ise “Ben konuşurken geldi yine bu beyefendi, yoktu; başladı yine oradan "Vır, vır, vır..." Yahu milletvekili misin, şey misin ya! Ayıp bir şey, gerçekten ayıp bir şey; yakışmıyor ya! Kardeş şehrimiz Trabzonlulara şikâyet ediyorum: AK PARTİ Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın tek bir işi var, laf atmak; "Vır, vır, vır, vır..." Yeter, ayıp.” İfadelerini kullanarak konuşmasını sona erdirdi.