Fırat Görgel, “Sandıkları patlatırcasına destek bekliyorum”

AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Görgel, burada yaptığı açıklamada; “Kahramanmaraş'ı yeniden değil, yeni Kahramanmaraş'ı oluşturabilmek için inşallah hep beraber çalışacağız. Allah nasip ederse bu kutlu görevin her saniyesini değerlendirebilmek için gayret edeceğiz ve herkesten sandıkları patlatırcasına destek bekliyorum” dedi.

BAŞKAN GÖRGEL; “HEYECANIMI SAKLAYAMIYORUM”

Görgel, açıklamasının devamında ise, “Buraya çıkmadan önce bir konuşma metni hazırlamıştım ama buradaki kalabalık karşısında metni okuyamayacağım. Ancak biraz önce geçmişten beri bugüne kadar bu davada bu salonda dava arkadaşlarımızla yaşadığımız süreçler aklıma gelince bu konuşmayı nasıl yapacağımı bilemiyorum. Öncelikle bugün bu kürsüde eğer sürçü lisan yaparsam hepinizin affına sunuyorum. Lütfen bizi mağdur görün. Gerçekten bu kadar Zamandaki siyaset hayatında belki de bu kürsüye defalarca kez çıktım ama bugün bu heyecanı yenmekte çok zorlanıyorum. Herhalde her geçen dakika daha da zorlanıyor. Çok değerli Kahramanmaraşlı hemşehrilerim, saygıdeğer bakınım, Değerli milletvekillerim, önceki dönem milletvekilliği yapmış, il başkanlığımızı yapmış ve teşkilatımızın her kademesinde görev yapmış değerli ağabeylerim, ablalarım, kardeşlerim. Çok kıymetli veliler, hanımefendiler, beyefendiler. Gerçekten içinde her zaman bulunmaktan onur duyduğu, gurur duyduğu ve siyasi hayatında başladığımda buradan gelmekle her zaman övündüğüm içinde bulunduğumda da övündüğüme haklılığımı o gençlerin gayretini gördüğümde samimiyetini gördüğümde haklı olduğuma her geçen gün biraz daha inandığım çok değerli genç kardeşlerim kadın kollarımızın çok değerli mensupları, teşkilatımızın çok değerli üyeleri, Milliyetçi Hareket Partimizin Ülkü Ocaklarımızın çok değerli il başkanları basın mensuplarımız ismini unuttuğum lütfen bu sınav kalkmasınlar. Muhtarlarımız, mahalle başkanlarımız, teşkilatımızın çok değerli mensupları, hoş geldiniz, şeref verdiniz” ifadelerine yer verdi.

“BU AZİZ ŞEHRİN EVLATLARINA HİZMET ETMEK BENİM İÇİN BİR ONUR”

Her yerde söylediğim gibi çatısı altında en büyük miraslardan biri olacak olan Teşkilatımın her kademesinde görev yaparak bu şehre hizmet etmek benim için bir onurdur diyen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Görgel; “Özellikle görev yaptığım her saniyesinde kendisiyle yol yürümekten onur duyduğum gurur duyduğu gerçekten onun partisinde çalışmak, görev almaktan büyük bir haz duydum ve çocuklarına bırakacağımız en büyük miras olan ve bu güzel şehre, bu güzel günde AK Parti çatısı altında birçok görevde hizmet etme fırsatı bana veren ve Kahramanmaraş gerçekten çok özel bir şehir. Bu özel şehirde büyükşehir belediye başkan adayı olarak tercihleriyle, güvenleriyle ve bu güvenlerini gösteren çok değerli saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha siz huzurunuzda teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Aziz şehirin bu aziz şehir evlatlarına hizmet etmek inşallah o güzel insanın güvenini kazanmak ve güveni boşa çıkarmamak bu süreç içerisinde en büyük arzu ve en büyük en büyük gayretlik olacaktır inşallah. Ve yine güvenlerini bizden esirgemeyen gerçekten bugün geldiğimiz noktada birlik ve beraberliğimizde öncü durumuyla hepimize örnek olan Milliyetçi Hareket Partimizin çok değerli Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı arz ediyorum. Tüm genel başkan yardımcılarımıza şükranlarımı iletiyorum.

“BURALARA GELMEMDE EMEKLERİ OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Buralara gelmesinde birçok insanın emeği olduğuna dikkat çeken Görgel; “Ben bu partide 2005 yılından itibaren gençlik kollarında yönetim kurulu üyeliği yaptım. Gençlik kollarında il başkan yardımcılığı yaptım. İl başkanlığı yaptım. Sonrasında ana kademede il başkan yardımcılığı yaptım. Akabinde ilçe başkanlığı yaptı. Sonrasında il başkanlığı yaptık ve şimdi Büyükşehirimizi inşallah asıl olarak gösterildim. Bu süreçte birçok insanın emeği geçti. Ve ben önceki dönem bakanlarımıza bakanlarımıza, genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, teşkilatımızın her kademesinde görev almış belediye başkanlarımıza İlçe ilçe başkanlarımıza, teşkilatımızın her kademesinde görev almış ağabeylerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda beraber görev olmaktan onur duyduk. Gerçekten Kahramanmaraş'ta bizi beraberliğimizin gerçekten vesilesi olan çok değerli bakanımıza, milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. İlçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Hepinizden Allah razı olsun.

“HAYRETTİN ABİMİN EMEKLERİNE BİZZAT BEN ŞAHİDİM”

Konuşmalarında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e de yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, “Tabii Allah nasip ederse, bu şehir bizi bu göreve layık görürse, inşallah bayrağı devralacağımız çok değerli ağabeyim duruşuyla, dürüstlüğüyle Yaptıklarıyla, gayretiyle, azmiyle gerçekten çalışan insanların daha çok farkına vardı. Yanında beraber siyaset yapan insanların daha çok farkına vardı. Biz emanete nasıl sahip çıkılmasını, herkese gerçekten duruşuyla ispat eden Çok değerli büyükşehir belediye başkanımıza Hayrettin abiye şükranlarımı sunuyorum. Hayrettin Başkan'ım neler yapıp yaptığınızı bu süreç zarfında Belediyemizin nerelerden nerelere geldiğini kendileri ifade ettiler. Ben buna şahidim. Gerçekten çok zor dönemlerden geçtik. Üç buçuk senesine ben şahidim. Allah ondan razı olsun. Ben gerçekten ondan razıyım, Rabbim de mutlaka Allah razı olsun” dedi.

“PROJELERİMİZİ ANLATACAĞIMIZ, ŞEHRE NASIL HİZMET EDECEĞİMİZİ İLERLEYEN BİR GÜNDE TEK TEK ANLATACAĞIM”

Bugün burada coşkulu kalabalığı selamlamaya çıktığını projeleri için ilerleyen günlerde özel bir toplantı yapacağının altını çizen Fırat Görgel, “Tek tek anlatacağımız büyük toplantısında inşallah onlara daha geniş anlatma fırsatı buluruz. Çünkü bu duygusal ortamda bu güzel ortamda belki de dediğim şeyleri çok bir anlamı kalmayacak inşallah. O odalarda ilgili şeyler daha çok anlam ifade edecek inşallah. Ben Haydarlı’da doğdum, çocuk bahçesinde büyüdüm, Karamanlı'da yatılı bölgede, Bahçelievler'de Azerbaycan Bulvarı'nda yine üzerinde Mağralı’da, Batı Park’ta top oynayarak, yürüyerek, gezerek, gerçekten bu şehrin her sokağında bir adım var. Siyaset hayatına atladığımda gerçekten bu şehrin ilçelerini belki de yirmili yaşlardan sonra yeni yeni tanımaya başladı. Daha önceden gitmişliğim vardı ama ilçelerimiz siyasetten sonra karı iş karışmaya başladı. Gerçekten Kahramanmaraş'ın ne kadar güzel bir şehir olduğunu Kahramanmaraş'ın ne kadar nitelikli bir şehir olduğunu siyasetten sonra çok daha fazla görme fırsatım oldu. O yüzden şimdi inşallah Sayın Cumhurbaşkanımıza ilk ismim açıklandığı andan itibaren farklı bir heyecanda güzel şehirde büyüdüğü tüm anılarımın olduğu sadece dört sene için üniversite için dışarısına çıktı. Onun dışında tüm hayatının umutla geçirmiş bir insan olarak gerçekten hizmet etmeyi, işlerin oylarıyla, tüm Kahramanmaraşlıların oylarıyla İnşallah bir lisede dört gözle bekliyorum. O yüzden sizlerin desteğiyle çok ihtiyacım var” diye konuştu.