Başkan Güngör; “Bu şehrin emanetine zeval getirmedik”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Fırat Görgel’in Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmasının ardından Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları, oda ve STK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, vatandaşlarla bir araya geldi. Vatan toprakları uğruna canını feda eden şehitlerin ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların dualarla yâd edildiği programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Vekili Cüneyt Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ederek 31 Mart seçimlerinde de Kahramanmaraşlıların desteğine talip olduklarını belirtti. MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz ise, “Öncelikle Sayın Hayrettin Güngör Başkanımıza hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bayrağı devralan Fırat Görgel Başkanımıza da başarılar diliyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde gece gündüz çalışarak ilçe ve Büyükşehir Belediyemizde ittifakımızın gereğini yaparak zafere ulaşacağız” diye konuştu.

Bu Bir Bayrak Yarışı

Aday tanıtım toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün partimizin demokrasi şöleni için bir aradayız. 5 yıl önce bu salonda Rabbimin takdiri, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ve çok kıymetli hemşehrilerimizin desteğiyle Kahramanmaraş’ımızın emanetini teslim almıştık. Bu kadim şehirde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmak bizlere nasip oldu. Bu emaneti partimizin her kademesinde çalışan, başarısına, dürüstlüğüne şahit olduğum çok değerli kardeşim Fırat Görgel’e inşallah 31 Mart tarihinde teslim edeceğiz. Bu bir bayrak yarışı. Biz her zaman şehrimizin, partimizin, davamızın yanındayız. Görev yaptığımız 5 yıllık süre içerisinde bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize, milletvekillerimize, teşkilatımıza, çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

5 Yılda 8 Milyar TL’lik Yatırım

Başkan Hayrettin Güngör konuşmasının devamında, “Görev süremiz boyunca ciddi zorluklarla karşılaştık. Bütün olumsuzluklara rağmen 5 yıl içerisinde şehrimize 8 Milyar TL’lik yatırım yaptık. Hamdolsun bu şehrin emanetine zeval getirmedik. Bu süreçte pandemi, savaş, fiyat artışı ve asrın felaketi gibi çok büyük zorluklarla karşılaştık. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Deprem süresince her gün, her saat bu şehirde oldum. Daima hemşehrilerimin yanındaydım. Şehrimizin ayağa kalkması için canla başla gayret ettik. Hamdolsun geldiğimiz noktada kalıcı konut ve iş yerlerimiz hızla yükseliyor. Allah’ın izniyle şehrimiz ileride çok daha iyi bir noktaya gelecek. Fırat kardeşimizin de bunu daha ileriye götüreceğinden hiç şüphemiz yok. Ben yine şehrimde, hemşehrilerimizin yanında olacağım. Kahramanmaraş’ımız için gayretimi sürdüreceğim” cümlelerini kaydetti.

31 Mart’ta Sandıkta Destan Yazacağız

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “5 yıllık görevi sürecince şehrimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Hayrettin Güngör Başkanımıza müteşekkiriz. 14 ve 28 Mayıs’ta yazdığımız destan gibi 31 Mart’ta da Cumhur İttifakı olarak şehrimizde destan yazacağımıza inancımız tam. Bu noktada hepimize büyük görev düşüyor. Kapı kapı dolaşarak, hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Tüm hemşehilerimizden Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Fırat Görgel için destek ve dualarını talep ediyoruz” diye konuştu.

Şehrimiz İçin Gecemizi Gündüzümüze Katacağız

Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, “Öncelikle asrın felaketinde kaybettiğimiz tüm dava arkadaşlarımızı, hemşehrilerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz. Rabbimin takdiri ve hemşehrilerimizin desteğiyle inşallah 31 Mart’ta bayrağı devralacağımız çok değerli ağabeyim, duruşuyla, dürüstlüğüyle, gayretiyle, azmiyle herkesin takdirini kazanan Hayrettin Güngör Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Şehrimize yapmış olduğu hizmetler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu seçim döneminde ev ev gezerek, sıkmadık el bırakmayarak, gönüllere girerek 14 ve 28 Mayıs’ta kazandığımız zaferi inşallah 31 Mart’ta da perçinleyeceğiz. İnşallah 31 Mart’ta hep birlikte bir rekor daha kıracağız. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren görev süremiz boyunca hayata geçireceğimiz projelerimizle, vizyon ve mizyonumuzla hemşehrilerimizin takdirini kazanmak için gayret edeceğiz. Bu aziz şehrin evlatlarına hizmet etmek bu süreç içerisinde en büyük arzum ve gayretim olacaktır. Toplumumuzun tüm kesimleriyle istişare ederek yeni Kahramanmaraş’ı hep birlikte inşa edeceğiz. Bunun için gecemizi gündüzümüze katmaya hazırız” ifadelerini kullandı.