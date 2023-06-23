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Karatutlu’dan deprem bölgesi açıklaması: Orta hasarlı binalar ne olacak?

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, deprem bölgesindeki onbinlerce ev sahibinin mustarip olduğu orta hasarlı binaların akıbetini gündeme taşıdı.

Karatutlu’dan deprem bölgesi açıklaması: Orta hasarlı binalar ne olacak?

Karatutlu’dan deprem bölgesi açıklaması: Orta hasarlı binalar ne olacak?

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Uzm. Dr. İrfan Karatutlu, deprem bölgesindeki onbinlerce ev sahibinin mustarip olduğu orta hasarlı binaların akıbetini gündeme taşıdı.

23 Haziran 2023 Cuma 10:12

Karatutlu mecliste bir basın toplantısı düzenleyerek, deprem bölgesinde yaşayan milyonlarca insanın yaşadığı sorunları gündeme getirerek, sorunlara çözüm istedi.

Karatutlu, “Kahramanmaraş'ta bugün evi orta hasarlı olup da evlerine giremeyen onbinlerce insanımız var. Çadırlarda, konteynerlerde bugün sıcakta mücadele eden, yarın kışın soğukta mücadele edecek insanlarımız var. Orta hasarlı binalar ne olacak? İnsanlar bunun için muhatap bulamıyorlar” dedi.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yıkımın bedelinin çok ağır olmasının sorumluları olarak dünkü ve bugünkü yöneticileri gösteren Karatutlu, şöyle konuştu: “Depremde yaşanılan travmayı yaşayan insanlar olarak çok zorlu günlerden geçtik, geçiyoruz. Kahramanmaraş'ı deprem yıktı ama esas dünkü yöneticilerin ihmalleri yıktı. Bugünkü yöneticilerin beceriksizliği, lakaytlığı ve halka karşı kibirli davranışları yıktı. Kahramanmaraş'ta hastaneler yıkıldı. Bugün hastane koridorlarında üst üste kuyruklar arasında, sabahın saat 06.00’sında sağlık hizmeti almaya çalışan insanlarımız var orada. Kahramanmaraş'ta o soğukta deprem anında sığındığı elektrikle ısınmaya çalışan ve beş ay sonra 4-5 kat elektrik faturaları gelen insanlarımız var, Kahramanmaraş'ta!”

“HÜKÜMET MUHAKKAK BİR YOL HARİTASI AÇIKLAMAK ZORUNDA!”

Deprem bölgesindeki vatandaşların en önemli sorunlarından birinin de orta hasarlı binaların belirsizliği olduğuna dikkat çeken Karatutlu, şu açıklamalarda bulundu: “Kahramanmaraş'ta bugün evi orta hasarlı olup da evlerine giremeyen onbinlerce insanımız var. Çadırlarda, konteynerlerde bugün sıcakta mücadele eden, yarın kışın soğukta mücadele edecek insanlarımız var. Orta hasarlı binalar ne olacak? Bunlar için bir planları, projeleri var mı diye hükümete soruyorlar. İnsanlar bunun için muhatap bulamıyorlar. Bunun için hükümet muhakkak bir yol haritası açıklamak zorunda! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı suskun, Enerji Bakanlığı duymuyor, Sağlık Bakanlığı duymuyor bu insanları. Yerel iktidarın milletvekilleri de suskun Kahramanmaraş'ta. Bugün yerel iktidarın görevlileri Kahramanmaraş’ta, çevre illerin belediye başkanlarını toplayıp dostlar alışverişte görsün toplantıları yapıyor. Yine Ali Kayası dediğimiz mesire alanına cam balkon yapmakla meşgul, yerel iktidar! Kahramanmaraş'ta insanlar, bu kadar ehliyetsiz ve liyakatsiz yöneticileri hak etmediklerini fazlasıyla gördü. Kahramanmaraş'ta biz kimseye yük olmak istemiyoruz. Kimseden sadaka da istemiyoruz. Sosyal devletin görevi olarak devlete hükümet edenlerin bize bir yol haritası çizmesini istiyoruz. Bizle muhatap olsunlar istiyoruz. Ama maalesef 5 aydır bu insanların büyük bir kısmı unutulmuş durumda. Bir, Kahramanmaraş milletvekili olarak bunun peşinde olacağım. Ve bu sorunların çözümü için her platformda konuşacağız.”

DEPREMZEDELERDE TRAVMALAR GİTGİDE ARTIYOR!

Deprem bölgesinde yaşanan sorunların benzer olduğunu dile getiren Karatutlu, depremzedelerin yaşadığı travmaların artışına vurgu yaptı.

Karatutlu, şunları kaydetti: “Sadece Kahramanmaraş değil Hatay'da Adıyaman'da, Malatya'da da aynı durumda. Bütün insanlar çaresizlik içerisinde ya başka şehirlere göç etmek istiyor yahut da belki burada dile gelmedi; birçoğunda psikolojik travma, gitgide artıyor. Bir tıp mensubu olarak bunu yaşayaraktan görüyorum. DEVA Partisi olarak tüm milletvekillerimizle depremin peşini bırakmayacağız, onların etkisinin neler olduğunu anlatacağız. 13 milyon insan ülkede, az değil. Muhakkak başka sorunlar da var. Ama bu insanlarımızın yıllar sürecek travmalarını atlatmaları için biz katkıda bulunmak zorundayız.”

Son Güncelleme: 23.06.2023 11:02
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Karatutlu’dan Deprem Bölgesi Açıklaması: Orta Hasarlı Binalar Ne Olacak?
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