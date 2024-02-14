Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan Kurtuluş Mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan...
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık...
Motorine bir okkalı zam daha geliyor
Motorine bir okkalı zam daha...
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini anlatacak
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini...

Mehmet Sabancı, İYİ Parti’den başkan adayı oldu!

Kahramanmaraş’ta uzun yıllar Ak Parti’de siyaset yapan Mehmet Sabancı, katıldığı İYİ Parti’den Onikişubat Belediye Başkan adayı gösterildi.

Mehmet Sabancı, İYİ Parti’den başkan adayı oldu!

Mehmet Sabancı, İYİ Parti’den başkan adayı oldu!

Kahramanmaraş’ta uzun yıllar Ak Parti’de siyaset yapan Mehmet Sabancı, katıldığı İYİ Parti’den Onikişubat Belediye Başkan adayı gösterildi.

14 Şubat 2024 Çarşamba 21:06

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek hedeerini paylaştı. Programa katılan vatandaşlar arasında olumlu bir izlenim bırakan tecrübeli isim Mehmet Sabancı’nın parti rozetini ise İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu taktı. Programa, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, Onikişubat İlçe Başkanı Av. Hamza Akkurt, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ahmet Altun ile çok sayıda partili katıldı.

ONİKİŞUBAT İYİ BELEDİYECİLİKLE TANIŞACAK

Programın açılış konuşmasını yapan Onikişubat İlçe Başkanı Av. Hamza Akkurt, 31 Mart’ta Onikişubat’ın İYİ Belediyecilikle tanışacağını belirterek; “Kahramanmaraş için, Onikişubat için bu şehre yıllarca hizmet etmiş Mehmet Sabancı ağabeyimizi Onikişubat Belediye Başkan adayı olarak genel merkezimizin de onurlarıyla belirledik. Buradan ben 31 Mart gecesi İYİ Parti'nin bayrağını Onikişubat Belediyesi’ne dikeceğimizi düşünüyorum. Hepinizin de emekleriyle inşallah Onikişubat iyi belediyecilikle tanışacak” ifadelerini kullandı.

YANLIŞ İMARLARLA RANTA DAYALI SİSTEMLEŞEHİR YERLE BİR OLDU

Yapılan yanlış imarlarla, rant sistemiyle Kahramanmaraş’ın yerle bir olduğunu söyleyen İYİ Parti Onikişubat Belediye Başkan adayı Mehemt Sabancı; “Sizlerle beraber omuz omuza gelerek, birbirimizi severek, birbirimizi ayırt etmeden, kardeşliğimizi koruyarak Allah nasip ederse inanıyorum ki sizlerle birlikte bir başarı hikayesi yazacak, şerefli bir sonuç alacağız. Dezavantajlarımız var. Karşımızda tam 35 yıldır bu şehri yöneten bir irade var ve 35 yıldır geldiğimiz durum, aldığımız yol ortada. Dubai diye bir dünya kenti var. Bu dünya kentinde 45 yıl öncesine kadar rüzgar estiğinde kumlarının uçuştuğu bir çöl vardı, fakat şimdi bakıyoruz ki Dubai bir dünya şehri oldu. Kahramanmaraş’ta ise 35 yıldır yapılan hatalarla, yanlış imarlarla, siyasete dayalı, ranta dayalı sistemle, şehri bu hale getirdiler kucağımıza verdiler. 6 Şubat’ta ise bu durumun acı tablosuyla karşı karşıya geldik. Depremde başta 10 binlerce canımız olmak üzere, evlerimiz, işyerlerimiz yerle bir oldu. Şehir yıkıldı, hayat durdu. 1 yıl geçti, bir Allah’ın kulu çıkıpta, ‘Bunun sorumlusu benim, özür diliyorum’ demedi. İçlerinde tekrar aday olanlar da var. Hiçbir suçları yokmuş gibi, bu şehrin evlatlarının kanları dişlerine sıçradığı halde tekrar aday oluyorlar.

SİYASİ HAYATIMDA BİR GRAM RANKIN İÇERİSİNDE OLMADIM

Ben 40 yıldır siyasetin bir köşesinde oldum. Bir gram rankın içerisinde olmadım, bir gram menfaatin içerisinde olmadım. Bu şehrin evlatlarını birbirinden ayırmadım. Sen şu partidensin, ben bu partidenim diye hiçbir gün ayrım yapmadım, kimseye de yukarıdan bakmadım. Birçoğunuz beni bilir tanır. Hiçbiriniz alnına leke çalmadım. Bundan sonra da Allah bize nasip ederse Onikişubat'ımız için aynı özeni göstereceğim. İnsanlarının delikanlı olduğu, yolsuzluk kelimesinin olmadığı Onikişubat’ı hep beraber kazanacağız. Girmiş olduğum yolun değerini ve kıymetini biliyorum. Üstümüze düşen sorumluluğun farkındayız. Belediye başkan adayları olarak var gücümüzle çalışacağız, bu işi başaracağız” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İrfan Karatutlu: “Kurtuluşumuzda hükümetten bir bakan bile göremedik”
İrfan Karatutlu: “Kurtuluşumuzda hükümetten bir bakan bile göremedik”
Mehmet Akpınar “Doğukent, hibe ve verilen kredilerle çözülür”
Mehmet Akpınar “Doğukent, hibe ve verilen kredilerle çözülür”
Devlet Bahçeli Kahramanmaraş’ta deprem konutları teslim töreninde konuştu! “Devletin tüm imkanları seferberlik ruhuyla harekete geçti”
Devlet Bahçeli Kahramanmaraş’ta deprem konutları teslim töreninde konuştu! “Devletin tüm imkanları seferberlik ruhuyla harekete geçti”
Fırat Görgel, “Sandıkları patlatırcasına destek bekliyorum”
Fırat Görgel, “Sandıkları patlatırcasına destek bekliyorum”
Öztunç, "Duyum aldım" dedi Meydan okudu!
Öztunç, "Duyum aldım" dedi Meydan okudu!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber