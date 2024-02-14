Mehmet Sabancı, İYİ Parti’den başkan adayı oldu!

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek hedeerini paylaştı. Programa katılan vatandaşlar arasında olumlu bir izlenim bırakan tecrübeli isim Mehmet Sabancı’nın parti rozetini ise İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu taktı. Programa, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, Onikişubat İlçe Başkanı Av. Hamza Akkurt, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ahmet Altun ile çok sayıda partili katıldı.

ONİKİŞUBAT İYİ BELEDİYECİLİKLE TANIŞACAK

Programın açılış konuşmasını yapan Onikişubat İlçe Başkanı Av. Hamza Akkurt, 31 Mart’ta Onikişubat’ın İYİ Belediyecilikle tanışacağını belirterek; “Kahramanmaraş için, Onikişubat için bu şehre yıllarca hizmet etmiş Mehmet Sabancı ağabeyimizi Onikişubat Belediye Başkan adayı olarak genel merkezimizin de onurlarıyla belirledik. Buradan ben 31 Mart gecesi İYİ Parti'nin bayrağını Onikişubat Belediyesi’ne dikeceğimizi düşünüyorum. Hepinizin de emekleriyle inşallah Onikişubat iyi belediyecilikle tanışacak” ifadelerini kullandı.

YANLIŞ İMARLARLA RANTA DAYALI SİSTEMLEŞEHİR YERLE BİR OLDU

Yapılan yanlış imarlarla, rant sistemiyle Kahramanmaraş’ın yerle bir olduğunu söyleyen İYİ Parti Onikişubat Belediye Başkan adayı Mehemt Sabancı; “Sizlerle beraber omuz omuza gelerek, birbirimizi severek, birbirimizi ayırt etmeden, kardeşliğimizi koruyarak Allah nasip ederse inanıyorum ki sizlerle birlikte bir başarı hikayesi yazacak, şerefli bir sonuç alacağız. Dezavantajlarımız var. Karşımızda tam 35 yıldır bu şehri yöneten bir irade var ve 35 yıldır geldiğimiz durum, aldığımız yol ortada. Dubai diye bir dünya kenti var. Bu dünya kentinde 45 yıl öncesine kadar rüzgar estiğinde kumlarının uçuştuğu bir çöl vardı, fakat şimdi bakıyoruz ki Dubai bir dünya şehri oldu. Kahramanmaraş’ta ise 35 yıldır yapılan hatalarla, yanlış imarlarla, siyasete dayalı, ranta dayalı sistemle, şehri bu hale getirdiler kucağımıza verdiler. 6 Şubat’ta ise bu durumun acı tablosuyla karşı karşıya geldik. Depremde başta 10 binlerce canımız olmak üzere, evlerimiz, işyerlerimiz yerle bir oldu. Şehir yıkıldı, hayat durdu. 1 yıl geçti, bir Allah’ın kulu çıkıpta, ‘Bunun sorumlusu benim, özür diliyorum’ demedi. İçlerinde tekrar aday olanlar da var. Hiçbir suçları yokmuş gibi, bu şehrin evlatlarının kanları dişlerine sıçradığı halde tekrar aday oluyorlar.

SİYASİ HAYATIMDA BİR GRAM RANKIN İÇERİSİNDE OLMADIM

Ben 40 yıldır siyasetin bir köşesinde oldum. Bir gram rankın içerisinde olmadım, bir gram menfaatin içerisinde olmadım. Bu şehrin evlatlarını birbirinden ayırmadım. Sen şu partidensin, ben bu partidenim diye hiçbir gün ayrım yapmadım, kimseye de yukarıdan bakmadım. Birçoğunuz beni bilir tanır. Hiçbiriniz alnına leke çalmadım. Bundan sonra da Allah bize nasip ederse Onikişubat'ımız için aynı özeni göstereceğim. İnsanlarının delikanlı olduğu, yolsuzluk kelimesinin olmadığı Onikişubat’ı hep beraber kazanacağız. Girmiş olduğum yolun değerini ve kıymetini biliyorum. Üstümüze düşen sorumluluğun farkındayız. Belediye başkan adayları olarak var gücümüzle çalışacağız, bu işi başaracağız” dedi.