Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti
‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti
21.Yüzyılda İş Sağlığı Ve Güvenliğini Geliştirme Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı
21.Yüzyılda İş Sağlığı Ve Güvenliğini...
Normal Bireylerin Önüne Kasis Çıkarken Engelli Bireylerin Önüne Maalesef Duvarlar Örülüyor
Normal Bireylerin Önüne Kasis Çıkarken...
Başkan Güngör İftar Vakti’ne Konuk Olacak
Başkan Güngör İftar Vakti’ne Konuk...
Prof. Dr. Pak, ‘Ramazan Kulluğu Hatırlatır’
Prof. Dr. Pak, ‘Ramazan Kulluğu...

Deva Gençlik Sezal’a Emanet

Deva Partisi Kahramanmaraş Teşkilatında Ekonomiden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini başarı ile yürüten sevilen iş insanı, genç ve başarılı siyasetçi Turgut Sezal bundan sonra siyasi kariyerine Deva Partisi Kahramanmaraş Teşkilatında İl Başkan Yardımcısı ve Gençlik Çalışmaları Başkanı olarak devam edecek.

Deva Gençlik Sezal’a Emanet

Deva Gençlik Sezal’a Emanet

Deva Partisi Kahramanmaraş Teşkilatında Ekonomiden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini başarı ile yürüten sevilen iş insanı, genç ve başarılı siyasetçi Turgut Sezal bundan sonra siyasi kariyerine Deva Partisi Kahramanmaraş Teşkilatında İl Başkan Yardımcısı ve Gençlik Çalışmaları Başkanı olarak devam edecek.

20 Nisan 2021 Salı 11:49
banner459

Geçtiğimiz günlerde İl Başkanlığı tarafından açıklanan listede ismi İl Başkan Yardımcısı ve Gençlik Çalışmaları Başkanı olarak açıklanan Turgut Sezal, yaptığı açıklamada: “ Daha önce Ekonomiden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak yürütmekte olduğumuz görevimize İl Başkanımız sayın İrfan Karatutlu beyefendinin ve Genel Merkezimizin tensipleriyle artık İl Başkan Yardımcısı ve Gençlik Çalışmaları Başkanı olarak devam edeceğiz. Genel Başkanımız sayın Ali Babacan’ın çok ama çok önem verdiği gençlerimiz ile birebir çalışma fırsatımız olacaktır. Gençlerimizi Partimize davet ediyorum. Gençler ülkemizin hem bugünü hem de geleceğidir. Teşkilatlanmamızı en kısa zamanda bitirerek devam eden çalışmalarımıza daha da güçlü ve hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bizleri bu göreve layık gören İl Başkanımız sayın İrfan Karatutlu’ya ve Genel Merkez Gençlik Politikaları Başkanımız sayın Doğa Şanlıoğlu’na teşekkürü borç bilirim”-dedi.

Anahtar Kelimeler:
Deva Gençlik Sezal’a Emanet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sefer Aycan atama çağrısı
Sefer Aycan atama çağrısı
Atom Karınca Öztunç, Andırın ormanlarındaki tahribatı sordu
Atom Karınca Öztunç, Andırın ormanlarındaki tahribatı sordu
Ünal ve Elitaş Ak Partinin grup başkanvekili oldu
Ünal ve Elitaş Ak Partinin grup başkanvekili oldu
Gelecek partisi Kahramanmaraş teşkilatına seçim şoku
Gelecek partisi Kahramanmaraş teşkilatına seçim şoku
Deva Partili Sezal, Lebaleb Kongrenin Ceremesini Esnaf Çekecek
Deva Partili Sezal, Lebaleb Kongrenin Ceremesini Esnaf Çekecek

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber