Deva Gençlik Sezal’a Emanet

Geçtiğimiz günlerde İl Başkanlığı tarafından açıklanan listede ismi İl Başkan Yardımcısı ve Gençlik Çalışmaları Başkanı olarak açıklanan Turgut Sezal, yaptığı açıklamada: “ Daha önce Ekonomiden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak yürütmekte olduğumuz görevimize İl Başkanımız sayın İrfan Karatutlu beyefendinin ve Genel Merkezimizin tensipleriyle artık İl Başkan Yardımcısı ve Gençlik Çalışmaları Başkanı olarak devam edeceğiz. Genel Başkanımız sayın Ali Babacan’ın çok ama çok önem verdiği gençlerimiz ile birebir çalışma fırsatımız olacaktır. Gençlerimizi Partimize davet ediyorum. Gençler ülkemizin hem bugünü hem de geleceğidir. Teşkilatlanmamızı en kısa zamanda bitirerek devam eden çalışmalarımıza daha da güçlü ve hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Bizleri bu göreve layık gören İl Başkanımız sayın İrfan Karatutlu’ya ve Genel Merkez Gençlik Politikaları Başkanımız sayın Doğa Şanlıoğlu’na teşekkürü borç bilirim”-dedi.