Kamuran Arık, “Eğitimcilere emeğinin karşılığını tam olarak ödemelidir”

Eğitimcilerin hakkının ödenmesi konusunda çağrıda bulunan Kamuran Arık, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Üniversiteye giriş sınavlarında, sınav görevlilerine ödenen oturum ücreti eğitimcileri ayağa kaldırmıştır.

Sınav görevlilerine ücretlerinin ödenmesi üzerine, on binlerce öğretmen ve eğitim çalışanı adeta şok yaşamıştır. ÖSYM, üniversite adaylarının sınav başvuru ücretlerine yüzde 70 civarında zam yapmış ancak sınavın gerçekleşmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen sınav görevlilerine ise eski ücret üzerinden ödeme yapmıştır. Zaten ekonomik olarak zor günler geçiren eğitim çalışanları ÖSYM'nin yatırdığı ücretler ile sınava gidiş dönüş benzin paralarını bile alamamışlardır.

Ödenen 210 TL ücret ile yaklaşık olarak 7 litre benzin alınabilmektedir. Velhasıl yasal sorumluluk almış, kendi aracı ile görev yerine gidip yaklaşık 6 saat emek vermiş görevliler evlerinde dinlenseler daha karda olacaklardı. ÖSYM tarafından yapıldığı iddia edilen ve tüm il, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ve okulların WhatsApp gruplarına yetkililerce gönderilen sınav görevlilerine ödenecek ücretler; Salon Başkanı; 327 TL, Gözetmen; 317 TL olarak açıklamasına karşın sınavda görev alan meslektaşlarımıza eski fiyatlar üzerinden salon başkanlarına 252 TL, gözetmenlere ise, 210 TL ödenmesi en hafif ifadeyle emek hırsızlığıdır.

Eğitimcilere emeğinin karşılığını tam olarak ödemelidir. Hürriyetci Eğitim Sendikası olarak bu haksızlık karşısında susmayacak ve eğitim çalışanlarının hakkını alana kadar mücadele edeceğiz” dedi.