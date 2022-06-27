Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’den Kitap Tanıtım Programına Davet
Büyükşehir’den Kitap Tanıtım Programına Davet
Büyükşehir’le yenilenen pınarbaşı caddesi’ne vatandaşlardan tam not
Büyükşehir’le yenilenen pınarbaşı caddesi’ne vatandaşlardan...
Afşin’de Kırsal Mahalle Yolları Büyükşehir’le Yenileniyor
Afşin’de Kırsal Mahalle Yolları Büyükşehir’le...
Büyükşehir Özel Gereksinimli Vatandaşları Yalnız Bırakmıyor
Büyükşehir Özel Gereksinimli Vatandaşları Yalnız...
Büyükşehir’den Babalar Günü’nde anlamlı ziyaret
Büyükşehir’den Babalar Günü’nde anlamlı ziyaret

Kamuran Arık, “Eğitimcilere emeğinin karşılığını tam olarak ödemelidir”

Kahramanmaraş Hürriyetci Eğitim-Sen İl Başkan Yardımcısı Kamuran Arık, ÖSYM ücretleri hakkında yazılı açıklama yaptı.

Kamuran Arık, “Eğitimcilere emeğinin karşılığını tam olarak ödemelidir”

Kamuran Arık, “Eğitimcilere emeğinin karşılığını tam olarak ödemelidir”

Kahramanmaraş Hürriyetci Eğitim-Sen İl Başkan Yardımcısı Kamuran Arık, ÖSYM ücretleri hakkında yazılı açıklama yaptı.

27 Haziran 2022 Pazartesi 13:08
banner459

Eğitimcilerin hakkının ödenmesi konusunda çağrıda bulunan Kamuran Arık, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18-19 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Üniversiteye giriş sınavlarında, sınav görevlilerine ödenen oturum ücreti eğitimcileri ayağa kaldırmıştır.

Sınav görevlilerine ücretlerinin ödenmesi üzerine, on binlerce öğretmen ve eğitim çalışanı adeta şok yaşamıştır. ÖSYM, üniversite adaylarının sınav başvuru ücretlerine yüzde 70 civarında zam yapmış ancak sınavın gerçekleşmesinde en büyük sorumluluğu üstlenen sınav görevlilerine ise eski ücret üzerinden ödeme yapmıştır. Zaten ekonomik olarak zor günler geçiren eğitim çalışanları ÖSYM'nin yatırdığı ücretler ile sınava gidiş dönüş benzin paralarını bile alamamışlardır.

Ödenen 210 TL ücret ile yaklaşık olarak 7 litre benzin alınabilmektedir. Velhasıl yasal sorumluluk almış, kendi aracı ile görev yerine gidip yaklaşık 6 saat emek vermiş görevliler evlerinde dinlenseler daha karda olacaklardı. ÖSYM tarafından yapıldığı iddia edilen ve tüm il, ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ve okulların WhatsApp gruplarına yetkililerce gönderilen sınav görevlilerine ödenecek ücretler; Salon Başkanı; 327 TL, Gözetmen; 317 TL olarak açıklamasına karşın sınavda görev alan meslektaşlarımıza eski fiyatlar üzerinden salon başkanlarına 252 TL, gözetmenlere ise, 210 TL ödenmesi en hafif ifadeyle emek hırsızlığıdır.

Eğitimcilere emeğinin karşılığını tam olarak ödemelidir. Hürriyetci Eğitim Sendikası olarak bu haksızlık karşısında susmayacak ve eğitim çalışanlarının hakkını alana kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Kamuran Arık“Eğitimcilere Emeğinin Karşılığını Tam Olarak ödemelidir”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Arasında Sürpriz Görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Arasında Sürpriz Görüşme
Başkan Tıraş, Elbistan-Göksun yolunun son durumunu açıkladı
Başkan Tıraş, Elbistan-Göksun yolunun son durumunu açıkladı
Başkan Ahmet Tıraş: Elbistan’ın İl Olması Bizim Her Zamanki Hayalimiz
Başkan Ahmet Tıraş: Elbistan’ın İl Olması Bizim Her Zamanki Hayalimiz
MHP Lideri Bahçeli, Teröristler Neredeyse Cezalandırılmalı
MHP Lideri Bahçeli, Teröristler Neredeyse Cezalandırılmalı
Mahir Ünal, ‘Türkiye dünyadaki gelişmelere ilke temelli bakıyor’
Mahir Ünal, ‘Türkiye dünyadaki gelişmelere ilke temelli bakıyor’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber