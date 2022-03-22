Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor
KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup...
Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek
Kemal Sayar’la Söyleşi Gerçekleştirilecek
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Down Sendromlular Farkındalık...
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Güngör’den Çanakkale Zaferi Mesajı
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta vücut bulmuştur’
Başkan Mahçiçek; ‘Çanakkale ruhu, Kahramanmaraş’ta...

KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Ünilig Hentbol 1. Lig Kadın-Erkek Grup müsabakaları Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ev sahipliğinde KSÜ Atatürk Spor Merkezi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştiriliyor.

KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor

KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Ünilig Hentbol 1. Lig Kadın-Erkek Grup müsabakaları Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ev sahipliğinde KSÜ Atatürk Spor Merkezi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştiriliyor.

22 Mart 2022 Salı 10:07
banner459

21-25 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Hentbol 1. Lig Kadın-Erkek Grup müsabakaları açılış seremonisi KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın teşrifleriyle KSÜ Atatürk Spor Merkezi Kapalı Spor Salonunda yapıldı.

Ünilig Hentbol 1. Lig Kadın-Erkek Grup müsabakalarının Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Can, 6 üniversiteden 8 takımın mücadele edeceği müsabakaların, sağlıklı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş’ın ve KSÜ’nün sahip olduğu fiziki, teknik ve sosyal altyapı ile son yıllarda çok sayıda büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını belirten Rektör Can, KSÜ olarak bu tür büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.

Sporun yeni dostluk bağlarının kurulmasına önemli katkılar sağladığının altını çizen Rektör Can, müsabakalarda mücadele edecek bütün sporculara başarılar diledi.

KSÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen TÜSF Ünilig Hentbol 1. Lig Kadın-Erkek Grup müsabakaları kapsamında Gaziantep Üniversitesi Erkek Takımı, Dicle Üniversitesi Kadın ve Erkek Takımı, Siirt Üniversitesi Kadın ve Erkek Takımı, Sivas Üniversitesi Kadın Takımı, Gümüşhane Üniversitesi Erkek Takımı ve Atatürk Üniversitesi Kadın Takımı mücadele edecek.

Anahtar Kelimeler:
KsüHentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraşspor yine eli boş döndü!
Kahramanmaraşspor yine eli boş döndü!
Kahraman, şampiyon güreş takımını ağırladı
Kahraman, şampiyon güreş takımını ağırladı
Protezli öğretmen hem okulda hem de havuzda şampiyon yetiştiriyor
Protezli öğretmen hem okulda hem de havuzda şampiyon yetiştiriyor
Kahramanmaraş’ta futbol müsabakaları ertelendi
Kahramanmaraş’ta futbol müsabakaları ertelendi
Kahramanmaraşspor Berabere Kaldı
Kahramanmaraşspor Berabere Kaldı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber