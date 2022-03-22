KSÜ, Hentbol 1.Lig Kadın-Erkek Grup Müsabakalarına Ev Sahipliği Yapıyor

21-25 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Hentbol 1. Lig Kadın-Erkek Grup müsabakaları açılış seremonisi KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ın teşrifleriyle KSÜ Atatürk Spor Merkezi Kapalı Spor Salonunda yapıldı.

Ünilig Hentbol 1. Lig Kadın-Erkek Grup müsabakalarının Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Can, 6 üniversiteden 8 takımın mücadele edeceği müsabakaların, sağlıklı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş’ın ve KSÜ’nün sahip olduğu fiziki, teknik ve sosyal altyapı ile son yıllarda çok sayıda büyük spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını belirten Rektör Can, KSÜ olarak bu tür büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.

Sporun yeni dostluk bağlarının kurulmasına önemli katkılar sağladığının altını çizen Rektör Can, müsabakalarda mücadele edecek bütün sporculara başarılar diledi.

KSÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen TÜSF Ünilig Hentbol 1. Lig Kadın-Erkek Grup müsabakaları kapsamında Gaziantep Üniversitesi Erkek Takımı, Dicle Üniversitesi Kadın ve Erkek Takımı, Siirt Üniversitesi Kadın ve Erkek Takımı, Sivas Üniversitesi Kadın Takımı, Gümüşhane Üniversitesi Erkek Takımı ve Atatürk Üniversitesi Kadın Takımı mücadele edecek.