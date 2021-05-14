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UEFA gönül aldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. UEFA Avrupa Süper Kupa Finali de 2021'de Türkiye'de olacak.

UEFA gönül aldı

UEFA gönül aldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. UEFA Avrupa Süper Kupa Finali de 2021'de Türkiye'de olacak.

14 Mayıs 2021 Cuma 17:28
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılı olan 2023'te İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi.

KUPA FİNALİ DE İSTANBUL'DA

Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı. İstanbul'un iki büyük organizasyona ev sahipliği yapma kararlarının, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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UEFA Gönül Aldı
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