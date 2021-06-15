Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Decathlon, SANKO park’ta
Decathlon, SANKO park’ta
İşçimen, ‘Jandarma sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle görev yapmaktadır’
İşçimen, ‘Jandarma sarsılmaz bir inançla,...
Prof. Ünal’la Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite ve Kontraktürlerin Önlenmesi
Prof. Ünal’la Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite...
Andırın’da içme suyu çalışmaları başladı
Andırın’da içme suyu çalışmaları başladı
Kaymakam İşçimen’den Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul Ve Yetimleri Derneğini’ne Ziyaret
Kaymakam İşçimen’den Harp Malulü Gaziler,...

Kahramanmaraş’ta nikah masasına üniforma ile oturdular

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma damat ve polis memuru gelin, nikah törenine üniformalarıyla katıldı.

Kahramanmaraş’ta nikah masasına üniforma ile oturdular

Kahramanmaraş’ta nikah masasına üniforma ile oturdular

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde jandarma damat ve polis memuru gelin, nikah törenine üniformalarıyla katıldı.

15 Haziran 2021 Salı 13:32
banner459

İlçede görev yapan uzman çavuş Safa Özfidan ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru Şerife Arslantürk, Afşin Belediyesi Ergün Ertekin Evlendirme Memurluğuna başvurdu.

Nikah masasına oturan çift, hayatlarının özel gününü jandarma teşkilatının 182. yıl dönümüne denk getirerek nikah töreninde görev kıyafetlerini giymeyi tercih etti.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven tarafından kıyılan nikah sonrası üniformalı çift, yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye Başkanı Güven, burada yaptığı konuşmada, jandarma ve emniyet teşkilatında görev yapan genç çifte mutluluklar dileyerek, Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Uzman Çavuş Safa Özfidan, nikah tarihi için özellikle jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü seçtiklerini belirterek, "Eşimle özel bir nikahta 'evet' demek istedik. Çok sevdiğim mesleğimin kuruluşunda eşimle hayatlarımızı üniformalarımızla birleştirdik. Meslektaşlarımız bizleri yalnız bırakmadı. Nikah törenimize katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gelin Şerife Arslantürk de jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünün kendileri için artık daha özel bir gün olduğunu dile getirdi.

Törene, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz ve çiftin silah arkadaşları katıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta evleri küle dönen yaşlı çift yardım bekliyor
Kahramanmaraş’ta evleri küle dönen yaşlı çift yardım bekliyor
Vali Coşkun’dan 23 Nisan mesajı
Vali Coşkun’dan 23 Nisan mesajı
Afşin-Elbistan’da 25 Bin Dönümlük Alan Tarıma Açılacak
Afşin-Elbistan’da 25 Bin Dönümlük Alan Tarıma Açılacak
Müslüm Gürses'in mirası kime kaldı? Ünlü sanatçının yapmam dediği 3 şey!
Müslüm Gürses'in mirası kime kaldı? Ünlü sanatçının yapmam dediği 3 şey!
Yargıtay'dan emsal karar! Ölenin arkasından hakaret tazminat sebebi!
Yargıtay'dan emsal karar! Ölenin arkasından hakaret tazminat sebebi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber