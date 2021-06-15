Kahramanmaraş’ta nikah masasına üniforma ile oturdular

İlçede görev yapan uzman çavuş Safa Özfidan ile İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru Şerife Arslantürk, Afşin Belediyesi Ergün Ertekin Evlendirme Memurluğuna başvurdu.

Nikah masasına oturan çift, hayatlarının özel gününü jandarma teşkilatının 182. yıl dönümüne denk getirerek nikah töreninde görev kıyafetlerini giymeyi tercih etti.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven tarafından kıyılan nikah sonrası üniformalı çift, yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye Başkanı Güven, burada yaptığı konuşmada, jandarma ve emniyet teşkilatında görev yapan genç çifte mutluluklar dileyerek, Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Uzman Çavuş Safa Özfidan, nikah tarihi için özellikle jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü seçtiklerini belirterek, "Eşimle özel bir nikahta 'evet' demek istedik. Çok sevdiğim mesleğimin kuruluşunda eşimle hayatlarımızı üniformalarımızla birleştirdik. Meslektaşlarımız bizleri yalnız bırakmadı. Nikah törenimize katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gelin Şerife Arslantürk de jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünün kendileri için artık daha özel bir gün olduğunu dile getirdi.

Törene, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Serhat Çakar, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz ve çiftin silah arkadaşları katıldı.