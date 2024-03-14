Afetzedeler, Kahramanmaraş'ta Geleneksel Dokuma Sanatını Canlandırıyor

Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren Olgunlaşma Enstitüsü ve belediye işbirliğiyle açılan atölyelerde, Kahramanmaraşlı kadınlar tescilli Maraş abasını ve kilim motiflerini gelecek kuşaklara aktarmak için emek harcıyor.

Usta eğiticilerden aldıkları kurslarla halı, kilim ve aba dokuma becerilerini geliştiren depremzede kadınlar, 10 usta öğreticinin gözetiminde çalışarak istihdam olanağı buluyorlar. Yaklaşık 25 kadının yer aldığı atölyelerde üretilen eserler, Maraş motifleri ve Dulkadiroğlu beyliğine ait motiflerle bezeli olup, doğal iplik ve yünlerin yanı sıra doğal kök boyalarıyla renklendiriliyor. Bu özel projede yer alan kadınlar, kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunurken aynı zamanda kendi ekonomik bağımsızlıklarını da güçlendirme fırsatı elde ediyor.