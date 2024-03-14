Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya kadınlar günü mesajı!
Ünal Ateş’ten 8 Mart Dünya...
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi ile Başlayacak!
Kahramanmaraş’ta Ramazan Etkinlikleri Tasavvuf Musikisi...
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi
Dulkadiroğlu’ndan Kadınlara anlamlı gezi
Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği üyeleriyle veda kahvaltısında buluştu
Başkan Mahçiçek, Kafkas Kültür Derneği...
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün özel'
Muhammed Aydoğar: 'Kadınlar her gün...

Afetzedeler, Kahramanmaraş'ta Geleneksel Dokuma Sanatını Canlandırıyor

Kahramanmaraş’ta afetzedeler arasında yer alan kadınlar, halı ve kilim atölyelerinde Anadolu'nun nadir kilim motiflerini yaşatmak amacıyla tezgahların başına geçiyor.

Afetzedeler, Kahramanmaraş'ta Geleneksel Dokuma Sanatını Canlandırıyor

Afetzedeler, Kahramanmaraş'ta Geleneksel Dokuma Sanatını Canlandırıyor

Kahramanmaraş’ta afetzedeler arasında yer alan kadınlar, halı ve kilim atölyelerinde Anadolu'nun nadir kilim motiflerini yaşatmak amacıyla tezgahların başına geçiyor.

14 Mart 2024 Perşembe 11:55

Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren Olgunlaşma Enstitüsü ve belediye işbirliğiyle açılan atölyelerde, Kahramanmaraşlı kadınlar tescilli Maraş abasını ve kilim motiflerini gelecek kuşaklara aktarmak için emek harcıyor.

Usta eğiticilerden aldıkları kurslarla halı, kilim ve aba dokuma becerilerini geliştiren depremzede kadınlar, 10 usta öğreticinin gözetiminde çalışarak istihdam olanağı buluyorlar. Yaklaşık 25 kadının yer aldığı atölyelerde üretilen eserler, Maraş motifleri ve Dulkadiroğlu beyliğine ait motiflerle bezeli olup, doğal iplik ve yünlerin yanı sıra doğal kök boyalarıyla renklendiriliyor. Bu özel projede yer alan kadınlar, kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunurken aynı zamanda kendi ekonomik bağımsızlıklarını da güçlendirme fırsatı elde ediyor.

Anahtar Kelimeler:
AfetzedelerKahramanmaraşta Geleneksel Dokuma Sanatını Canlandırıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göksun’da Ödüllü Yarışmanın Kazananları Belli Oldu
Göksun’da Ödüllü Yarışmanın Kazananları Belli Oldu
Muhammed Aydoğar, orta hasar sorununu çözme sözü verdi!
Muhammed Aydoğar, orta hasar sorununu çözme sözü verdi!
Mesut Dedeoğlu “Kahramanmaraş’ın Ankara’dan 100 yıllık alacağı var”
Mesut Dedeoğlu “Kahramanmaraş’ın Ankara’dan 100 yıllık alacağı var”
Kahramanmaraş mermer ihracatında Cankar madencilik ile süper lige çıkıyor!
Kahramanmaraş mermer ihracatında Cankar madencilik ile süper lige çıkıyor!
Mesut Dedeoğlu “Umudunu yitirmiş vatandaşımıza umut olmaya geliyoruz”
Mesut Dedeoğlu “Umudunu yitirmiş vatandaşımıza umut olmaya geliyoruz”

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber