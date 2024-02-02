Ak Parti Kahramanmaraş il başkanvekili Doğan, “Cumhurbaşkanımız 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta olacak”

Kent genelinde düzenlenecek anma etkinliklerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede alileler ile de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş ziyaretiyle ilgili konuşan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanvekili Cüneyt Doğan, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem sonrası yedinci kez Kahramanmaraş’ta olacağını vurgulayan AK Parti İl Başkanvekili Doğan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin birlik ve beraberlik içinde kenetlendiği önemli bir günde bir araya geliyoruz. Türkiye'nin kalbi, 6 Şubat 2023’te burada attığı gibi, Kahramanmaraş'ın da kalbi, bu özel günde bir kez daha birlik ve dayanışma duygularıyla çarpıyor.

6 Şubat depremlerinin acısını hala içimizde hissediyoruz. Ancak, bu zorlu süreçte birbirimize olan destek ve dayanışmamızı da asla unutmamamız gerekiyor. Millet olarak, her zorlukla başa çıkabilme gücümüzü bir kez daha gösterdik.

Cumhurbaşkanımızın 6 Şubat’ta burada olacak olması, yaralarımızı sararken yanımızda olduğunu hissettiriyor. Bu anlamlı gün vesilesiyle, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirme fırsatı bulacağız.

Kahramanmaraş, tarihiyle, kültürüyle ve en önemlisi kahraman insanlarıyla öne çıkan bir şehir. Bu kahraman şehirde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, daha güçlü daha dayanıklı bir Kahramanmaraş inşa etmek için çalışıyoruz.

Depremlerin ardından yeniden inşa sürecinde, devletimizin ve milletimizin el birliğiyle hareket etmesi, sorunların üstesinden gelmemizde büyük bir avantaj sağlamıştır. Bu birliktelik ve dayanışma duygusu, bizlere sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceği daha güvenli bir şekilde inşa etme imkanı vermiştir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu dayanışma ruhunu daha da güçlendirecek adımları atmaya hazırız. Şehrimizin daha sağlam altyapıya kavuşması, vatandaşlarımızın daha güvenli konutlara sahip olması için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımızın ziyareti, hem moral kaynağımız olacak hem de şehrimizin kalkınma hedeflerine bir adım daha yaklaşmamıza vesile olacaktır. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanımıza şehrimize gösterdiği ilgi ve destekten dolayı şükranlarımızı sunuyor, tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı iletiyorum” ifadelerine yer verdi.