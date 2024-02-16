Aydoğar dertleri dinliyor, 1 Nisan’da Şehre Refah geliyor

Kahramanmaraş’ta ayağa kalkmakta zorlanan ve kendileriyle kimsenin ilgilenmediğinden yakınan kent esnafı çareyi Yeniden Refah’ta buldu. Artık Kahramanmaraş’ta da iktidarın bir alternatifinin olmasının kendileri açısından umut verici olarak gördükleri Başkan Adayı Aydoğar’ a büyük ilgi gösterdiler.

31 Mart seçimlerine iddialı bir şekilde hazırlanan ve sıkmadık el bırakmamak adına bütün vatandaşlarla hasbihal ederek seçim çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, Orman Dairesi bölgesindeki ve Ulu Camii ile Kıbrıs Meydanı arasında yer alan esnafları ziyaret etti. Oldukça samimi havada geçen ziyaretlerde esnaf, Yeniden Refah Partisi’ne ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar’a tam desteklerini bildirdi. Aydoğar’ı adeta bağrına basan esnaf, Kahramanmaraş için artık değişim vaktinin geldiğini ifade etti. Esnaf ziyaretleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, esnafların Yeniden Refah’ın gelmesini ve kendilerinden Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldırmalarını beklediklerini ifade etti. Kahramanmaraş’ı turizm ve gastronomi şehri yapmak için mücadele edeceklerini belirtti.

“ARTIK ÇARE VAR, ARTIK ALTERNATİF VAR, ARTIK YENİDEN REFAH VAR”

Aydoğar; “Soğuk bir kış gününde seçim çalışmalarımız kapsamında Ulu Camii ile Kıbrıs Meydanı’mız arasında bulunan esnaflarımızı Orman Dairesi bölgemizde esnaflarımızı ziyaret ettik. Buradaki esnafların ekonomik durumları, bizlerden beklentileri, yapabileceklerimiz, olması gerekenlerle ilgili istişarelerde bulunduk. Esnaflarımızla şehrimizin yarınlarına dair istişarelerde bulunduk. Çok verimli, çok güzel bir söyleşi şeklinde geçti. Tüm esnafımız Kahramanmaraş’a Yeniden Refah’ın gelmesini ve yeniden ayağa kalkmamızı beklemekteler. Bizlerde bunun için gayret ve mücadele ediyoruz. İnşallah Kahramanmaraş halkı bizlere teveccüh gösterir ve Cenab-ı Allah’ta takdir ederse, biz Kahramanmaraş’ın merkezinden ilçelerine, köylerinden, eski beldelerine hiç fark etmeden hizmet ederek Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kalkmış, Türkiye ekonomisinde söz sahibi, coğrafi güzellikleriyle turizm ve gastronomi şehri yapmak adına mücadele edeceğiz. Yeniden Refah Partisi olarak daima sahada olacağız. Buradan tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimize; “Artık çare var, artık alternatif var, artık Yeniden Refah var” diyorum” diye konuştu.

“DEĞİŞİM ÖNCELİKLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKAMINDA OLMALI”

Kahramanmaraş’ta değişimin öncelikle belediye başkanlığı makamında olması gerektiğini esnafların kendilerine ilettiğini dile getiren Aydoğar, “Yeniden Refahlı” günlerin Kahramanmaraş’a geleceğini söyledi. Aydoğar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gördük ki buradaki esnaflarımızda, buradaki kardeşlerimizde Kahramanmaraş’ta, deprem sonrası yıkılmış olan Kahramanmaraş’ta yerinde dönüşümün ve tekrar ihya edilmesi gereken Kahramanmaraş’ta değişimin öncelikle belediye başkanlığı makamında olması gerektiğini bizlere ilettiler. Bizler de inanmış kadrolarımızla, şehir adına inanmış kadrolarımızla, Kahramanmaraş’a hizmet etmek için yola çıktık. Vatandaşlarımızın da desteği bizlerle birlikte, inşallah bu seçimin kazananı Yeniden Refah olacak. Yeniden Refahlı günlerin geleceği yer Kahramanmaraş olacak.”