Bakan Işıkhan; “Kahramanmaraş’ımızı üretimin merkezi haline getireceğiz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi temaslarda bulunmak üzere şehre gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ı makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette; Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Dr. Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ile siyasi parti ve STK temsilcileri de yer aldı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaret, Meclis Toplantı Salonu’nda iş insanları ile düzenlenen toplantıyla devam etti.

Taleplerimizi İlettik

Bakan Işıkhan’a şehrin genel durumu ve yapılan çalışmalar ile ilgili bir sunum yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sayın bakanımıza şehrimize teşrifleri için teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sayın bakanımızı Ankara’da ziyaret ederek taleplerimizi iletmiştik. Sağ olsunlar bugün de şehrimizde ağırladık ve bir saha gezisi gerçekleştirdik. İş insanlarımızla bir araya geldik. Çalışma ve sosyal güvenlik alanında ilettiğimiz taleplerimizle yakından ilgilenen Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ticari Hayat ve Ekonomi Canlanıyor

İş insanları ile gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Çok büyük geçmiş olsun. 5 aydır şehrimizin yeniden inşa sürecine destek vermeye çalışıyoruz. Hiç kuşkusuz çalışma hayatı ve ekonomi bir şehrin yeniden canlanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaların en önemli iki ayağı. İnşallah Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 şehrimizi eskisinden de daha iyi şartlara kavuşturana kadar aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. Depremde hasar gören, yıkılan iş yerlerimizi, atölyelerimizi yeniden inşa ediyoruz. Yaralarımızı hızla sarıp, yeni yatırımlarla Kahramanmaraş’ımızı üretimin merkezi haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.