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Bakan Kacır, KMTSO’da İş Dünyasıyla Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KMTSO) ev sahipliğinde düzenlenen 'Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda Kahramanmaraş iş dünyasıyla buluştu.

Bakan Kacır, KMTSO’da İş Dünyasıyla Buluştu

Bakan Kacır, KMTSO’da İş Dünyasıyla Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nın (KMTSO) ev sahipliğinde düzenlenen 'Sanayicilerle İstişare Toplantısı'nda Kahramanmaraş iş dünyasıyla buluştu.

22 Mart 2024 Cuma 15:53

Toplantıya; Bakan Kacır’ın yanı sıra Kahramanmaraş Valisi MükerremÜnlüer, TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ile iş insanları katıldı.Oldukça güzel bir atmosferde gerçekleşen toplantıda, Kahramanmaraş’ın sanayi ve teknoloji alanındaki gelişim stratejileri ele alınırken, sektörel konular masaya yatırıldı.

BULUNTU: SAYIN BAKANIMIZ ŞEHRİMİZİN KALKINMASINDA ÖNEMLİ BİR MİSYON ÜSTLENİYOR
Toplantının açılış konuşmasını yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şunları söyledi: “Bugün odamızda şehrimizin savunma, uzay ve havacılık atılımlarında önemli bir misyon üstlenen, sunduğu değerli katkılarla Kahramanmaraş’ımızın milli teknoloji hamlesindeki rolünü güçlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır bizimle birlikte.

MÜCBİR SEBEP HALİNİN UZATILMASI TALEBİ
Sanayicilerle İstişare Toplantısı kapsamında Sayın Bakanımızı iş dünyamızla buluştururken, kendisine şehrimizin güncel ekonomik durumunu aktardık ve iş dünyamızın sorun ve taleplerini ilettik. Özellikle mücbir sebep halinin deprem bölgesi özelinde uzatılması noktasında beklentilerimizi ifade ettik.

SANAYİ SİTESİ, KUYUMCUKENT, ARITMA TESİSİ…
Yine Küçük Sanayi Sitemizde yerinde dönüşüm ve özellikle bakanlığımızın yapmış olduğu ihale kapsamında olan işyerlerinin teslimiyle alakalı talebimiz var. Diğer taraftan Kuyumcukent’in ihalesi yapıldı. Ödeneğinin sonuçlandırılmasıyla ilgili talebimiz mevcut. Ayrıca Sayın Bakanımız, Kahramanmaraş’ta yapılacak arıtma tesisiyle alakalı kaynak noktasında bize yardımcı olacağına dair söz vermişti. Biz kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Depremin olduğu ilk andan itibaren bizleri yalnız bırakmayarak, şehrimizin yeniden toparlanma sürecinde destekleriyle iş dünyamızın motivasyonunu yükselten Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır’a yürekten teşekkür ediyorum.”


BAKAN KACIR: KAHRAMANMARAŞ’TA 9 YENİ SANAYİ ALANI İLAN ETTİK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise özellikle deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler paylaştı. Kahramanmaraş’ın üretimini, ihracatını, istihdamını yeniden ayağa kaldırmak için mücadele verdiklerini aktaran Bakan Kacır, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Deprem sonrası sanayi alanlarının daha hızlı ilan edilmesine yönelik yaptığımız OHAL Düzenlemesi ve meclisimizin yapmış olduğu kanuni düzenlenme çerçevesinde bugüne dek 32 yeni sanayi alanı ilan ettik. Böylelikle 85 milyon metrekarelik bir alanı deprem bölgesinde sanayicilerimize kazandırmaya dönük önemli bir adım attık. 32 yeni sanayi alanının da 9’nu Kahramanmaraş’ta ilan etmiş olduk.

“DEPREM SONRASI KAHRAMANMARAŞ’A 5,5 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE DESTEK SAĞLADIK”
KOSGEB eliyle Kahramanmaraş’ta ciddi bir destek programı uyguladık. Depremin hemen sonrasında devreye aldığımız Acil Destek Kredisi’ni tüm deprem bölgesinde 7 bin 373 işletmeye sunduk. 3,9 milyar liralık bir krediye erişim sağladık. 7 bin 373 işletmenin 2 bin 67’si Kahramanmaraş’taki KOBİ’lerimiz. Onlar 1 milyar 100 milyon liralık Acil Destek Kredisi’ne erişti. Yine afet dönemi işletme desteği kapsamında 872 işletmeye 100 milyon lira destek olduk. Yine FOSTER projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta 132 işletmeye 132 milyon lira destek olduk. Ama en büyük desteğimiz canlanma desteği kredisi oldu. Deprem bölgesinde tümünde 49 bin işletmeye bugüne kadar 15,8 milyar lira ödeme gerçekleştirdik. Bu 49 bin işletmenin 12 bin 4’ü Kahramanmaraş’ta yer alıyor ve biz 15 Kasım’dan bugüne 12 bin işletmeye 4 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdik. Depremden bu yana sadece KOSGEB yalnızca Kahramanmaraş’ta 5,5 milyar liranın üzerinde kaynağı KOBİ’lere sundu.

“KAHRAMANMARAŞ BÖLGENİN ÜRETİM ÜSSÜ OLACAK”
Kahramanmaraş son yıllarda OSB’ler üzerinde yükselen bir Endüstriye sahip oldu. Son 22 yılda attığımız adımlar 45 bin 500’e yakın istihdamın OSB’lerimizde gerçekleşmesini mümkün kıldık. İnşallah önümüzdeki dönemde Kahramanmaraş’ın bu bölgenin üretim üssü olma yolunda attığımız adımları kuvvetli şekilde devam ettireceğiz.”

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Bakan KacırKMTSO’da İş Dünyasıyla Buluştu
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