İlk Türk astronot Alper Gezeravcı KSÜ’de gençlerle buluştu!

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Kahramanmaraş Gençlik Buluşması’ programının açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım yaptı. Rektör Yasım “Kahramanmaraş Gençlik Buluşması vesilesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte ülkemizin yüz akı, ilk astronotumuz Alper Gezeravcı’yı KSÜ’de Kahramanmaraşlı gençler ile bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye yüzyılında daha müreffeh ve daha gelişmiş bir Türkiye’yi var etmek için devlet millet olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Astronotumuz Alper Gezeravcı ile uzaya ilk adımımızı attık. İnanıyorum ki devletimiz uzay alanında hedef koyduğu 10 programın hepsini de yerine getirecektir. ‘İstikbal göklerdedir’ bilinciyle teknolojik olarak daha ileri giderek uzayda söz sahibi bir ülke olacağız.” dedi.

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Geleceğimizin teminatı gençlerle KSÜ’de bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz. Uzay yolculuğu misyonunun bilim toplumu olma istikametinde Türkiye için yeni bir başlangıç olduğunu belirtmek isterim. Türk gençlerinin, Türk çocuklarının sadece başka milletlerin başarabileceği düşüncesiyle kurmaktan vazgeçecekleri hiçbir hayal kalmamıştır.Türkiye’nin uzay alanında kendisine hedef koyduğu 10 kutlu programdan ilkini başarılı bir şekilde yerine getirmiş bulunuyoruz. Artık Türkiye uzayda hak ettiği yerini almış durumda. Bundan sonra da bu yolu gelecek nesiller yürüyecektir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır’ın ardındanTürkiye’nin uzaya giden ilk astronotu Alper Gezeravcı, Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunaait tecrübelerinden bahsederek gençlerden gelen soruları cevapladı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye’nin önemli hedeflerinden birisini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Gezeravcı, ülkemizin uzay yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Türkiye’nin uzay konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü aktararak uzayda kaldığı 14 günlük sürede yaptığı bilimsel deneyleri de anlatan Gezeravcı "Bitkilerle, alglerle, propolisle uzay yaşam destek sistemlerinde yapılacak çalışmalara yönelik araştırmalar gerçekleştirildi. Bilim insanlarımızın yürüttüğü projelerin her birinin kıymetli neticeler doğuracağına inanıyoruz. Sadece bu görev kapsamında yürütülen 13 bilimsel deney için değil, ülkemizde bilime ve bilim insanlarımıza verdiğimiz değer ve sunduğumuz imkanı apaçık göstermesi açısından da bu misyon bizce çok kıymetlidir.” dedi.

Uzay alanında faaliyet gösteren ülkeler arasında kendi uzay ajansını en son kuranlardan biri olmasına rağmen Türkiye'nin çok hızlı mesafe aldığını, bunda genç ve dinamik nüfusun etkisinin büyük olduğunu anlatan Gezeravcı, gençlere tavsiyelerde bulunarak onlardan gelen soruları cevaplandırdı.

Programda KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Astronot Alper Gezeravcı’ya Kahramanmaraş el işinin eşsiz örneklerinden olan ceviz oyma sandığı günün anısına hediye olarak takdim etti.

Program kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Astronot Alper Gezeravcı ve protokol üyeleri KSÜ’de ve Kahramanmaraş Teknokent’te yapılan proje çalışmalarını yerinde inceleme ve gözlemleme imkânı bulurken, sergilenen birbirinden farklıbilimsel projeler hakkında bilgiler aldı.