Başkan Balcıoğlu, “Mücbir sebep uzatılsın”

EKOTÜRK Televizyonunda Ahu Orakçıoğlu’nun konuğu olan BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, asrın felaketi sonrası ilan edilen mücbir sebebin 5 yıla tamamlanmasının beklentisi içerisinde olduklarını söyledi.

Balcıoğlu, “Dünya ekonomisinde ciddi bir durgunluk var. Bu durgunluk tüm dünyada yaşanıyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş‘ı iyi okumak ve iyi değerlendirmek lazım. Kahramanmaraş’ın yurt içi ve yurt dışında üretimini yaptığı ürünler bu bağlamda büyük önem arz ediyor. Bu nedenle biz Kahramanmaraş‘ı ayağa kaldıramaz isek Türkiye’ye zarar vermiş olacağız Türkiye ekonomisi zarar görmüş olacak. Seçim sürecinde unutuldu. Nisan ayında tamamlanması planlanan mücbir sebebin uzatılmasını istiyoruz. Bu durum geçtiğimiz dönemlerde deprem felaketini yaşayan illerde uzun süre uygulandı. Bir çok işletme halen üretime geçememiş durumda bu nedenle ödemelerini yapamayacak durumda. Taksitlendirme yöntemi ise maalesef bu yöntemin çözümü değil. Bu nedenle mücbir sebebin beş yıla kadar uzatılmasını arz ediyoruz. Ayağa kalkmamız için gerekli” dedi.

Ayrıca, Türkiye’nin en önemli ekonomi dergileri arasında yer alan Capital Dergisine özel açıklamalarda bulunan Balcıoğlu, kendilerine maliyet olarak yansıyan verimsiz üretim süreçlerini azaltıp stok maliyetlerini düşürmek için yeni formüller üzerinde çalıştıklarını dile getiriyor.

"Stok tutmak zorundayız. Çünkü ülkemizdeki üre- timde yaratılabilecek en önemli fark hızlı tedarikçi olmak" diyen Balcıoğlu, bunu da ancak stoklu çalışarak elde edebileceklerini söylüyor.

Balcıoğlu, şöyle devam ediyor: "Bu sayede ana ihracat pazarımız olan Avrupa'da rekabet edebiliyoruz. Önceleri toplu alım- daki fiyat avantajı ve stok ihtiyacı göz önüne alınarak ortalama 3-4 aylık stoklarımız olurdu. Şu anda hem finansman hem stok maliyetlerinin artması artık toplu alımlardaki avantajdan daha yüksek bir mali- yet getiriyor. Bu nedenle 2-2,5 ay bandında stokla devam ediyoruz."