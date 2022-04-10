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Başkan Güngör, ‘Birliğimiz ve soframız bereketli olsun’

Elbistan’da vatandaşlarla iftar sofrasında buluşan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımızda Ramazan ayının güzelliklerini yaşamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Elbistan’da teşkilatımızın değerli üyeleri ve hemşehrilerimizle iftar sofrasında buluştuk. Birliğimiz ve soframız bereketli olsun” dedi.

Başkan Güngör, ‘Birliğimiz ve soframız bereketli olsun’

Başkan Güngör, ‘Birliğimiz ve soframız bereketli olsun’

Elbistan’da vatandaşlarla iftar sofrasında buluşan Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımızda Ramazan ayının güzelliklerini yaşamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Elbistan’da teşkilatımızın değerli üyeleri ve hemşehrilerimizle iftar sofrasında buluştuk. Birliğimiz ve soframız bereketli olsun” dedi.

10 Nisan 2022 Pazar 15:46
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, iftar sofralarında ve teravih namazları sonrası vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Güngör, Elbistan’da iftar yemeğinde vatandaşlarla bir araya geldi. İftar programında Başkan Güngör’ün yanı sıra, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, teşkilat üyeleri ile vatandaşlar da yer aldı. Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımızda Ramazan ayının güzelliklerini yaşamaya devam ediyoruz. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Mahir Ünal, Milletvekilimiz Habibe Öçal, İl Başkanımız Fırat Görgel ile birlikte teşkilatımızın değerli üyeleri ve hemşehrilerimizle iftar sofrasında buluştuk. Birliğimiz ve soframız bereketli olsun” dedi.

Teveccühle Karşılanıyoruz

Başkan Güngör, programın devamında teravih namazı sonrası da Elbistanlılarla bir araya gelerek tatlı ikramında bulundu. Güngör, “Teravih namazı sonrası Elbistan’da hemşehrilerimizle bir araya geldik, muhabbet ettik ve tatlı ikramında bulunduk. Sağ olsunlar bizleri teveccühle karşıladılar. Tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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Başkan Güngör‘Birliğimiz Ve Soframız Bereketli Olsun’
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