Başkan Güngör; “Önsen bölgesine 60 milyonluk içmesuyu yatırımı yapıyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin yeni gelişim bölgesi Önsen, Kurtlar ve Yeşilyurt mahallelerini kapsayan içmesuyu altyapısı yenileme projesinde incelemelerde bulundu. KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Kibar’ın da yer aldığı incelemelerde Başkan Güngör, bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı. Saha ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Önsen ve civarı, şehrimizin yeni yerleşim alanı. Bu alanda 2021 yılında bir imar planı hazırlamıştık. Ağırlıklı 2 kat olmak üzere 5 kat sınırıyla, sosyal donatı alanları son derece fazla bir imar planı oluşturduk. Yaşadığımız büyük afet sonrasında da depremzedeler için oluşturulan konutların önemli bir kısmı da bu alanda yapılıyor” diye konuştu.

60 Milyon TL’lik Yatırım

Bölgede yürütülen altyapı yenileme çalışmalarıyla Önsen, Kurtlar ve Yeşilyurt mahallelerinin içmesuyu probleminin uzun süreliğine çözüme kavuşacağını belirten Güngör, “Önsen bölgesindeki mahallelerimizde belde belediyesi tarafından yapılan içmesuyu altyapısı mevcuttu. Bu da zaman içerisinden ciddi sorunlar çıkarmaya başladı ve geldiğimiz noktada bunun değişmesi gerekti. Önsen bölgemizin içmesuyu altyapısının komple değiştiriyoruz. 82 kilometre içmesuyu hattı ve 5 adet de içmesuyu deposu inşa ediyoruz. Geldiğimiz noktada çalışmaların yüzde 70’i tamamlanmış durumda. En geç Ekim ayı içerisinde çalışmalar tamamlanarak bölgemizin içmesuyu altyapısı değişmiş olacak. Bu çalışmamız 3 mahallemizi kapsıyor; Önsen, Kurtlar ve Yeşilyurt. 3 mahallemizin içmesuyu problemini inşallah uzun süreliğine çözüme kavuşturacağız. Bu yatırımın güncel maliyeti de 60 Milyon TL. Bölgemiz için son derece önemli bir yatırım. Projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehrimize ve bölgede yaşayan hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.