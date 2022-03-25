Başkan Güven, İngiltere’de hemşerilerini ziyaret etti

Program sonrası Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile Elbistan Belediyesi Meclis Başkan Vekili Yunus Kaan Kısaca, İngiltere’de yaşayan hemşerilerini ziyaret ederek, bol bol sohbet etti.

Ziyaret kapsamında İngiltere’de yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Güven, “Bilindiği üzere Londra’nın Enfield Belediyesi Başkanı hemşerimiz Sabri Özaydın’ın yardım kampanyasına katılmak için İngiltere’ye geldik. Program sonunda hemşerilerimizi ziyaret etmek istedik. Sağ olsunlar burada olduğumu öğrenen hemşerilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Bizlerde İngiltere’de yaşayan hemşerilerimizi ziyaret ederek, hasret giderdik. Kendilerine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ederim. Ziyaretler sırasında İngiltere’de görev yapan mevkidaşlarımızın çalışmalarını inceleme fırsatı bulduk” diye konuştu.

Ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren gurbetçiler ise, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’e ve beraberindekilere teşekkür ettiler.