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Dedeoğlu seçmene seslendi; “İktidara sarı kart gösterelim”

Mağdur olan vatandaşların haklarının takipçisi olacağının sözünü veren Dedeoğlu, “Bu kardeşinize bir şans verin, hizmet nasıl yapılır görsünler. Bu yerel seçimlerde iktidara sarı kart gösterelim” dedi.

Dedeoğlu seçmene seslendi; “İktidara sarı kart gösterelim”

Dedeoğlu seçmene seslendi; “İktidara sarı kart gösterelim”

Mağdur olan vatandaşların haklarının takipçisi olacağının sözünü veren Dedeoğlu, “Bu kardeşinize bir şans verin, hizmet nasıl yapılır görsünler. Bu yerel seçimlerde iktidara sarı kart gösterelim” dedi.

15 Mart 2024 Cuma 10:44

İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Süleyman Tekerek, İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, İYİ Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Mehmet Sabancı, İYİ Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Selahaddin Can, parti teşkilatıyla birlikte Yeni Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Burada bir açıklama yapan İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu, “Esnaf çaresiz, esnaf dertli, esnaf perişan. Esnaf geleceğe umutla bakabilmek için yeni bir yol arıyor. Allah izin verirse 31 Mart akşamı esnafımızın çaresi biz olacağız” dedi. 6 Şubat depremlerinin yanı sıra ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklardan en çok etkilenenlerden biri de esnaflar olduğunu belirten Dedeoğlu, “Esnafımızın derdine derman olmak, sorunlarına çözüm yolları bulmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Yoksulluk, işsizlik almış başını gidiyor. ‘Rahatça geçinebiliyorum’ diyen neredeyse kalmadı. Emekli, memur, esnaf, işçi, çiftçi ve işletmeci bu yerel seçimlerde iktidara sarı kart göstermeli” ifadesini kullandı. Dedeoğlu sanayi esnafına göreve gelir gelmez orta hasarlı sorunun ortadan kalkacağının sözünü verdi.

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Dedeoğlu Seçmene Seslendi; “İktidara Sarı Kart Gösterelim”
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