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Dr. Sağlam’la Yaşlıların Ağız ve Diş Sağlığı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Yaşlı Bakım Eğitimleri’ semineri 8 Haziran Salı günü (yarın) Dr. Öğretim Üyesi Ebru Sağlam’ın konuk olacağı çevrimiçi programla devam edecek.

Dr. Sağlam’la Yaşlıların Ağız ve Diş Sağlığı

Dr. Sağlam’la Yaşlıların Ağız ve Diş Sağlığı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Yaşlı Bakım Eğitimleri’ semineri 8 Haziran Salı günü (yarın) Dr. Öğretim Üyesi Ebru Sağlam’ın konuk olacağı çevrimiçi programla devam edecek.

07 Haziran 2021 Pazartesi 14:50
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Yaşlı Bakım Eğitimleri’ seminerleri devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş Valiliği ve Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen seminerin konuğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ebru Sağlam olacak. 8 Haziran Salı günü (yarın) 11.00 – 12.00 ile 14.00 – 14.40 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan program Büyükşehir Belediyesi’nin Instagram hesabından canlı yayınlanacak. Gerçekleştirilecek programda yaşlılarda ağız ve diş sağlığının önemi, diş sağlığını tehdit eden unsurlar ve çözüm önerileri gibi pek çok konu masaya yatırılacak.

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Dr. Sağlam’la Yaşlıların Ağız Ve Diş Sağlığı
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