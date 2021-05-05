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Dulkadiroğlu’ndan Bent Deresine Mescit

Bertiz Kılağlı mahallesinde buz gibi suyuyla yoldan geçenlerin durup dinlendiği Bent Deresi Çeşmesi, Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri tarafından yenilendi. Çeşme yakınlarına bir de mescit inşa eden Dulkadiroğlu Belediyesi, çeşme ve çevresini dinlenme alanı olarak düzenliyor.

Dulkadiroğlu’ndan Bent Deresine Mescit

Dulkadiroğlu’ndan Bent Deresine Mescit

Bertiz Kılağlı mahallesinde buz gibi suyuyla yoldan geçenlerin durup dinlendiği Bent Deresi Çeşmesi, Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri tarafından yenilendi. Çeşme yakınlarına bir de mescit inşa eden Dulkadiroğlu Belediyesi, çeşme ve çevresini dinlenme alanı olarak düzenliyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:43
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Sosyal ve kültürel projelerde ön plana çıkmaya devam eden Dulkadiroğlu Belediyesi, Bertiz Gurup yolu üzerinde bulunan ve vatandaşların yoğun kullandığı Bent Deresi mevkisin de düzenleme çalışması yaptı. Yol üzerinde vatandaşların durup dinlendiği bölgelerden biri olan Bent Deresi’ne bir mescit inşa eden Dulkadiroğlu Belediyesi, buz gibi akan suyuyla vatandaşları kendine çeken çeşmeyi de yeniledi.
Tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların yol üzeri güzel bir dinlenme alanına kavuştuğunu söyledi. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları belirtti: “Bertiz gurup yolu üzerinde bulunan ve Kılağlı mahallemiz sınırları içerisinde kalan Bent Deresinde çalışma yaptık. Vatandaşlarımız Bertiz bölgesine giderken bu alanı sıklıkla kullanıyor. Onların bu alanda rahat etmeleri ve ibadetlerini yapmaları adına bir çalışma yaptık. Buraya güzel bir mescit kazandırdık. Ayrıca çeşmemizi de yeniledik. Vatandaşlarımız bu alanı gönül rahatlığıyla kullanabilirler.”


 

Son Güncelleme: 05.05.2021 11:43
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