Dulkadiroğlu’nun Banklarını Meslek Lisesiler İmal Ediyor

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, TOKİ 21.Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle anlamlı bir projeye imza attıklarını ifade etti. Dulkadiroğlu Belediyesi’nin ihtiyaç duyduğu park ve bahçe malzemeleri ile ilgili çalışma başlattıklarını dile getiren Başkan Okay, bu hususta öğrencilerle iş birliği yaptıklarının altını çizdi.

Kaynak atölyesinde eğitim alan gençlere malzeme temin ettiklerini aktaran Başkan Okay, öğrencilerin bu malzemelerle bank inşa ettiğini söyledi. Burada amacın hem öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak, hem de belediyenin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek olduğunu söyledi.

Protokol ile belediyenin bu hususta yüzde 60 kara geçtiğini aktaran Başkan Okay, şunları söyledi: “Yaşamış olduğumuz asrın felaketi sonrasında park ve bahçelerimizde de çeşitli tadilat ve düzenleme çalışmaları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Burada çeşitli malzemelere ihtiyaç duyuyoruz. Bunlardan bir tanesi de tekli, çiftli, çatılı banklardır. Bunların aracı firmalardan alınması önemli bir maliyet oluşturmaktaydı. Bu hususu göz önünde bulundurarak TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iletişime geçtik. Burada eğitim gören gençlerimizin bu işleri kolaylıkla yapabileceğini gördük. Okul yönetimimizle bir protokol imzalayarak işe başladık. Burada amacımız hem belediyemizi bu anlamda kara geçirmek, hem de bu öğrenci kardeşlerimizin eğitimlerine katkı sağlamaktır. Okulumuza gerekli malzemeleri temin ederek işe başlamış bulunduk. Yaklaşık 3 aylık sürede bizlere toplam 300 adet bank imalatı yapacaklar. Bu banklarımızı ilçemizin park ve bahçelerinde kullanacağız. Ben öğrenci kardeşlerimize eğitimlerinde başarılar diliyorum. Her zaman onların yanlarında olduğumuzun altını çiziyorum.”