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Fırat Görgel “İstişare kültürü en önemli yol haritamız olacak”

Alparslan Türkeş Bulvarı’nda esnafları ziyaret eden AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel hemşerileriyle sohbet etti, projelerle ilgili bilgiler verdi. Görgel; “Yeni Kahramanmaraş’ın inşa ve ihyasında istişare kültürümüz en önemli yol haritamız olacak” dedi.

Fırat Görgel “İstişare kültürü en önemli yol haritamız olacak”

Fırat Görgel “İstişare kültürü en önemli yol haritamız olacak”

Alparslan Türkeş Bulvarı’nda esnafları ziyaret eden AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel hemşerileriyle sohbet etti, projelerle ilgili bilgiler verdi. Görgel; “Yeni Kahramanmaraş’ın inşa ve ihyasında istişare kültürümüz en önemli yol haritamız olacak” dedi.

29 Şubat 2024 Perşembe 13:41

31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda esnaf ziyaretinde bulundu, yoldan geçen vatandaşların ilgisine de karşılık verdi. Esnaf ve vatandaşlarla hasbihal eden,isteklerini dinleyenGörgel, projeleri ve sorunların çözümüne dair soruları yanıtladı, bilgiler verdi. Esnaf ziyaretleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Görgel, esnafların kendilerine güvenlerini ilettiğini, kendilerinin de sorumluluklarının farkında olduğunu kaydetti. Depremin etkilerini kaldırmak ve insanların yaşam kalitesini artırmak için çalışacaklarını ifade eden Görgel, istişare kültürünün seçim sonrası da devam edeceğini söyledi.

YERE BASAN PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

Yere basan projeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Görgel, vatandaşların kendilerinden beklentilerinin farkında olduğunu belirtti. Görgel; “Bugün Alparslan Türkeş Bulvarı’nda Onikişubat Teşkilatımızın koordinesinde esnaf gezimizi yaptık. Esnaflarımızın bize karşı tepkileri çok güzel, sağ olsunlar. Bize karşı güvenleri var. Zaten içlerinde uzun yıllardır tanıştığımız insanlar var. Onlar güvenlerini ifade ediyorlar, bizde sorumluluğumuzu biliyoruz. Bizden beklentileri biliyoruz. Bunların daha iyisini yapabileceğimize dair kendimize güvenimiz de tam. Kahramanmaraşlı tüm hemşerilerimizle güzel bir muhabbetimiz var. İnşallah buna layık olmaya çalışacağız. Buradaki eksiklerle ilgili de konuştuk, şehirdeki eksiklerle ilgili de konuştuk. Onları da not aldık, Allah nasip ederse 2 Mart’ta çalışmış olduğumuz bir lansmanımız var. Şehre dair orta vadede, uzun vadede yapacaklarımızla alakalı vatandaşlarımızı da bilgilendireceğiz. Hayallerimizi de anlatacağız, bu şehre karşı 5 yıl içerisinde neler yapabiliriz onları da anlatacağız. İlimiz için yere basan projeler üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.

GENÇLERİMİZE, KADINLARIMIZA SOSYAL ALANLAR YAPACAĞIZ

Gençlere, kadınlara ve yaşlılara güzel vakit geçirecekleri sosyal alanlar yapmayı planladıklarını belirten Görgel, seçim için hazırladıkları “Bir fikrim var” projesine çok güzel fikirlerin geldiğini söyledi. Görgel; “Bu şehrin farklı öncelikleri var. İnşallah bunları hep beraber gerçekleştiririz. Bir taraftan depremin etkilerini ortadan kaldırmaya çalışırken, bir taraftan şehirde insanımızın konforunu, yaşam kalitesini artıramaya çalışacağız. Gençlerimize, kadınlarımıza sosyal alanlar yapacağız. Burada herkes deprem mağduru, iyi bir rehabilite geçirmek gerekiyor. Çünkü kolay günler atlatmadık, inşallah bunlar içinde insanımızın güzel vakit geçireceği yaşam alanları da yapmayı planlıyoruz. İnşallah bunları da paylaşacağız. Vatandaşlarımızla bunları da konuşuyoruz. “Bir fikrim var” projesine gelen öneriler var. Çok değerli fikirler var. Bu şehirde vatandaşlarımızla eşgüdüm yaptığınızda beklentilerini çok rahat görebiliyorsunuz. İnşallah nasip olur ve 1 Nisan’dan itibaren bizler göreve layık görülebilirsek vatandaşlarımızla o istişare kültürünü açık tutacağız. Bu çalışmaları artırarak devam edeceğiz. Güzel bir program oldu, Onikişubat Teşkilatımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun onların da çok büyük gayreti var, tüm teşkilatlarımızın çok büyük gayreti var” ifadelerini kullandı.

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Fırat Görgel “İstişare Kültürü En önemli Yol Haritamız Olacak”
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