Genç KASİAD’tan 19 Mayıs Gecesi

Saat 18.00’de caz dinletisi eşliğinde, Samsun Valiliği’nden getirtilen “İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi” ile başlayan etkinliğimiz; yemek, Genç KASİAD Kurulu Başkanı İsmail Dinçer’in ve Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu’nun konuşmaları ile devam etmiştir.

Genç KASİAD Kurulu Başkanı İsmail DİNÇER, yaptığı açılış konuşmasında; “Sayın Protokol Üyeleri, Değerli Misafirler; Sözlerimin hemen başında bu gecenin gerçekleşmesine olanak sağlayan Sayın Valimiz Ömer Faruk Coşkun’a, Samsun Valiliğine, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e ve Sayın İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Seydihan Küçükdağlı’ya teşekkür etmek isterim. Ayrıca bu gece bizleri kırmayarak İzmir’den gelen Nehir Özzengin Hanımefendi’ye ve ailesine de huzurlarınızda teşekkür ederim. Bu bayramı biz gençlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bütün Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi de bu vesileyle şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Dünya genelindeki pandemi şartları nedeniyle geçtiğimiz yıl da çok istememize rağmen gerçekleştiremediğimiz bu organizasyonda sizleri bu yıl misafir edebilmekten mutluluk duyuyoruz. Hepimizin bildiği üzere 19 Mayıs milli mücadelemizin başlama tarihidir fakat sizlere sormak istiyorum milli mücadelemiz yalnızca işgalci düşmanlara karşı verilen silahlı mücadeleden mi ibarettir? Eğer cevap bu olsaydı düşmanın Ankara üzerine yürüdüğü savaşın en şiddetli günlerinde, Temmuz 1921’de Maarif Kongresini toplamaz, İstanbul ve Trakya’nın henüz geri alınamadığı Şubat 1923’de yeni milli ekonomimize yön vermek için İzmir İktisat Kongresi’ni gerçekleştirmezdik. Milli mücadelemizin silahlı mücadele kısmını belki Başkomutanlık Meydan Muharabesiyle 30 Ağustos’ta tamamlayabildik fakat bizim gerçek mücadelemiz henüz tamamlanmamıştır, çağdaş medeniyet seviyesini yakalamış, kültürel ve ekonomik açıdan dünyanın en önde gelen toplumlarından biri olmayı ülkü edinen bu mücadele halen sürmektedir ve sürecektir. Değerli misafirler! Dünyanın siyasi karışıklıklar ve resesyon riski içinde bulunduğu böyle bir dönemde bu göreve sahip çıkmak daha da büyük önem arz ediyor. Bu hedefi doğru koyabilmek adına geçmiş verilerden faydalanmak istiyorum. Dünya Bankası verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti 1960 yılına gelindiğinde dünyanın 12. büyük ekonomisiydi, sonraki 10 yıllarda yaşadığımız sorunlar ve krizlerle 22. sıraya kadar gerileyip 2020 yılı itibariyle 19. sıraya gelmiş bulunmaktayız. Farklı verilere bakmak istersek Economist dergisinin 2019 dünya yaşanabilir ülkeler sıralamasında 44. sıradayız. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın insani gelişme endeksinde 71. sırada, Dünya Bankası’nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 69. sırada yer almaktayız. Bizim biraz önce bahsettiğim mücadelemizin, bütün bu endekslerde milletimizin hak ettiği seviyeye gelmesi, hakkı olan refah ve gelişmişlik düzeyini yakalaması için yılmadan çalışmak olması gerektiğini düşünüyorum. Genç KASİAD adına gençlik bayramında ifade etmek isterim ki biz bu mücadeleye taraf olmanın bilincinde ve elimizden geldiği kadarıyla ülkemiz için çaba göstermenin mutluluğu içindeyiz. Bu çerçeveden bakıldığında; 19 Mayıs bizler için yalnızca bir bayram günü değil, milli hedeflerimizi yeniden hatırlama ve bu hedeflerin peşinde ilk 19 Mayıs gününün ruhuyla geleceğe doğru yürümek azmini tekrar kazanma günüdür. Bizleri bu bayram ve hatırlama gecesinde yalnız bırakmadığınız için hepinize yürekten teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye gelen Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu ise; “Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Başkanlarım, Protokolümüzün Değerli Katılımcıları, Değerli Basın Mensupları, Saygıdeğer Hanımefendiler, Beyefendiler. Genç KASİAD Kurulumuzun hazırlamış olduğu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Programımıza hoşgeldiniz. Bu anlamlı günü, memleket sevdalısı Kahramanmaraşlı şair ve yazarlarımızın mekânında ‘Yedi Güzel Adam Müzesi’nde, kutlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün, ‘Türk Milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir’ diyerek Samsun’a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olmuştur. Samsun’da yanmaya başlayan meşaledeki aynı ruh, milli mücadele ruhu Maraş’ımızı ‘Kahraman’ yapmıştır. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni, Atatürk, gençlere emanet etmiştir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk bilinciyle KASİAD olarak hedefimiz; ‘Şehrimizi, ülkemizin sanayileşmiş ilk 10 şehri, ülkemizi de Dünya’daki ilk 10 ülke arasına taşımak’tır. Sanayiciler olarak bugünkü milli mücadelemiz de bu doğrultudadır. Bu yolda ilerlerken; Milli ve manevi değerlerimize sahip çıkacağız, İyi eğitimli olacağız, Karşılaştığımız sorunları akıl, bilim ve uzlaşma ile çözeceğiz ve Atatürk’ün benim de çok sevdiğim veciz bir sözünde dediği gibi ‘Ülkesini en çok seven işini en iyi yapandır’ düsturundan hareketle ve hedeflerimiz doğrultusunda çok çalışarak işimizi en iyi şekilde yapacağız. Gençlerin istihdamına yönelik olarak hazırladığımız, lansmanını daha sonra ayrıca yapacağımız ‘KASİAD Kariyer Kampı’ projemizi yine bu anlamlı günde müjdelemek isterim. ‘KASİAD Kariyer Kampı’ projemizin gençlerimiz ve şehrimiz için çok faydalı olacağına inanıyorum. Atatürk’ün emanetine sahip çıkarak ülkemiz ve şehrimiz için en güzelini yapma gayretinde olan ve bu programı tertip eden Genç KASİAD’a huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Samsun Valiliği tarafından hazırlanan bu güzel ve anlamlı sergi için başta Samsun Valisi Sayın Zülkif DAĞLI, Kahramanmaraş Valisi Sayın Ömer Faruk COŞKUN ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Seydihan KÜÇÜKDAĞLI olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin bayramını tebrik ediyor, hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmaların ardından genç piyanist Nehir Özzengin tarafından sergilenen piyano performansından sonra Genç KASİAD Kurulu Başkanı İsmail Dinçer ve Genç KASİAD Kurulu Üyesi Ahmet Büyükdereli tarafından Nehir Özzengin’e gecenin anısına KASİAD tarafından özel tasarlanmış olan Maraş Aslanı Biblosu ve çiçek takdim edilerek etkinliğimiz nihayetlenmiştir.