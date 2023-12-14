Ilıca, Mesut Dedeoğlu'nu coşkuyla bağrına bastı!

İYİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Hamza Akkurt ve Bölge Başkanı Mümin İnce'nin organize ettiği bölge Mahalle Başkanları istişare toplantısına İl Başkanı Süleyman Tekerek ile beraber katılan Mesut Dedeoğlu'nu Belediye Meclis Üyesi Aday Adayları ve Onikişubat Kadın Kollarıda yalnız bırakmadı. İstişare toplantısının ardından esnaf ziyareti yapan İYİ Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mesut Dedeoğlu girdiği her iş yerinde beklemediği kadar ilgi ve misafirperverlikle karşılandı.

Yolda gören vatandaşlar ve esnaflar çoşkuyla bağrına basarak Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığınız hepimizi mutlu etti ve hepimize hayırlı olsun. Sadece oylarımızla değil birlikte çalışarak birlikte kazanacağız, mahallemizi ve Kahramanmaraş'ı yeniden inşaa edeceğiz diyerek dualarla uğurladılar.