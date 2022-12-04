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Kahramanmaraş büyükşehir’den Türkoğlu’na yeni köprü!

Büyükşehir Belediyesi, 10 Milyon TL’lik yatırımla Türkoğlu Kuyumcular Mahallesi’ne 100 metrelik yeni köprü inşa etti.

Kahramanmaraş büyükşehir’den Türkoğlu’na yeni köprü!

Kahramanmaraş büyükşehir’den Türkoğlu’na yeni köprü!

Büyükşehir Belediyesi, 10 Milyon TL’lik yatırımla Türkoğlu Kuyumcular Mahallesi’ne 100 metrelik yeni köprü inşa etti.

04 Aralık 2022 Pazar 15:36

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; hayata geçirdiği yol, köprü ve menfez çalışmalarıyla yerleşim yerlerinin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor. Türkoğlu’nun Kuyumcular Mahallesi’nde hayata geçirilen ve bölgedeki birçok mahallenin aktif olarak kullandığı 100 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki köprüde sıcak asfalt çalışmalarının ardından trafik işaretçileri ve yol çizgi uygulamaları da tamamlandı. 10 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen yeni köprü, bölge halkının da büyük beğenisini kazandı. Yeni köprünün bölge ulaşımı için çok büyük önem arz ettiğini belirten Kuyumcular Mahalle Muhtarı Ali Yaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

İlçemize Hayırlı Olsun

Türkoğlu’na kazandırılan yeni köprüye ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yerleşim yerlerimizin ulaşım ağını güçlendirmek ve standardını artırmak için yatırımlarımızı hayata geçirmeye devam ediyoruz. Türkoğlu ilçemizde Kuyumcular Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz 100 metrelik köprümüzü de tamamladık. Burası toplamda 10 Milyon TL’lik bir yatırım. Bölgedeki birçok mahallenin ulaşımda istifade edeceği bir köprü. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Kahramanmaraş Büyükşehir’den Türkoğlu’na Yeni Köprü!
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