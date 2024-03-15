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Kahramanmaraş çiriş böreği tescillendi!

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruyla, şehrin mutfak kültüründe önemli bir yeri olan Kahramanmaraş Çiriş Böreği’nin tescili alındı.

Kahramanmaraş çiriş böreği tescillendi!

Kahramanmaraş çiriş böreği tescillendi!

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruyla, şehrin mutfak kültüründe önemli bir yeri olan Kahramanmaraş Çiriş Böreği’nin tescili alındı.

15 Mart 2024 Cuma 16:59

Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuruyla, şehrin mutfak kültüründe önemli bir yeri olan Kahramanmaraş Çiriş Böreği’nin tescili alındı.

KSÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü iş birliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan başvurunun ardından Kahramanmaraş Çiriş Böreği,Türk Patent ve Marka Kurumunca hazırlanan 169 Sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanarak şehrin 28. tescilli ürünü olarak yerini aldı.

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Kahramanmaraş çiriş Böreği Tescillendi!
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