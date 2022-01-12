Kahramanmaraş için korkutan uyarı!

Akdeniz havzasını kapsayan 6.4 büyük deprem Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş ile Malatya’da da azda olsa ayak seslerini duyurdu.

Uzmanlara göre Kıbrıs havzasında meydana gelecek büyük depremin Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş bölgesinde tedbir alınmazsa zarar verebileceği öğrenildi.

Deprem uzmanı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ercan da5 Ocak günü yaşanan Alanya deprem ile son yaşanan depremin ilişkisine dikkat çekerek,“5 Ocak günü Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan depremin bu sabah yaşanan depremin öncüsü olduğu anlaşılmıştır"ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ercan, 1998 Ceyhan depreminden bu yana bölgede büyük bir deprem görülmediğinin altını çizerek, "İnsanlar peki yeni hedef neresi diye doğal olarak kaygılanıyorlar. Bana göre şu anda o bölgede boşalmayan hat Çukurova bölgesi. Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay hattında gerginlik artmış durumda. Ceyhan depreminden bu yana burada büyük bir deprem görmedik. Dolayısıyla Afrika levhasının hareketi devam ettiği için bu bölgelerde deprem riski mevcut" şeklinde konuştu.