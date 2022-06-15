Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’
Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’
Dulkadiroğlu’ndan Abbaslar’a Sosyal Tesis
Dulkadiroğlu’ndan Abbaslar’a Sosyal Tesis
Başkan Mahçiçek’ten Jandarma’nın 183’üncü kuruluş yıl dönümü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Jandarma’nın 183’üncü kuruluş...
Kahramanmaraş Büyükşehirin etkinlikleri vatandaşlardan tam not aldı
Kahramanmaraş Büyükşehirin etkinlikleri vatandaşlardan tam...
Tales Matematik Yarışması Sanko Okulları Öğrencisi Türkiye Dördüncüsü Oldu
Tales Matematik Yarışması Sanko Okulları...

Kahramanmaraş’ta grup yollarında asfaltlama başladı

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Boyalı Mahallesi'ndeki yaklaşık 3 kilometrelik grup yolunda gerçekleştirilen genişletme çalışmalarının ardından asfalta başladı.

Kahramanmaraş’ta grup yollarında asfaltlama başladı

Kahramanmaraş’ta grup yollarında asfaltlama başladı

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Boyalı Mahallesi'ndeki yaklaşık 3 kilometrelik grup yolunda gerçekleştirilen genişletme çalışmalarının ardından asfalta başladı.

15 Haziran 2022 Çarşamba 10:53
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını geliştirmek için şehir merkezinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Dulkadiroğlu Boyalı Mahallesi’nde yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki grup yolunda gerçekleştirilen genişletme çalışmalarının ardından asfaltlama uygulamalarına başlandı. Dar olduğu için ulaşımda güvenliği tehlikeye atan arterin genişliği yaklaşık iki katına çıkarıldı. Bölgedeki pek çok mahalleye ulaşım sağlayan ve yoğun olarak kullanılan arterde gerçekleştirilen yenileme çalışmaların tamamlanmasıyla arterde konfor ve güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Yolumuzun Standardı Artırılıyor

Boyalı Mahalle Muhtarı Eyüp Çavdar, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bölgedeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan ve mahalle sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan arter, dar olduğu için trafik güvenliğini tehlikeye atıyordu. Ayrıca arter deforme olduğu için ulaşım konforunu da olumsuz etkiliyordu. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e arz ettik. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz de derhal çalışmalara başladı. Önce mahallemize ulaşım sağlayan yolun genişliği artırıldı. Şimdi de sathi asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. İnşallah çalışmaların tamamlanmasıyla yolumuzun standardı artırılacak. Mahallemize kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Grup Yollarında Asfaltlama Başladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör esnaflarla buluştu!
Başkan Güngör esnaflarla buluştu!
SANKO Üniversitesi Rektörü Dağlı’dan Babalar Günü Mesajı
SANKO Üniversitesi Rektörü Dağlı’dan Babalar Günü Mesajı
SANKO Rektörü Dağlı’dan YKS Mesajı
SANKO Rektörü Dağlı’dan YKS Mesajı
Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’
Onikişubat Belediyesi’nden gençlere ‘Streetball Turnuvası’
Hürriyetçi Eğitim-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Özberk, memura zam istedi!
Hürriyetçi Eğitim-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Özberk, memura zam istedi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber