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Kahramanmaraş’ta kar yağışı etkili oluyor!

Büyükşehir Belediyesi; Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık ve Çağlayancerit’te gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla, yollar ulaşıma açık tutuluyor.

Kahramanmaraş’ta kar yağışı etkili oluyor!

Kahramanmaraş’ta kar yağışı etkili oluyor!

Büyükşehir Belediyesi; Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık ve Çağlayancerit’te gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla, yollar ulaşıma açık tutuluyor.

14 Ocak 2023 Cumartesi 15:30

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde ve ilçelerde etkisini artıran kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, gece saatlerinde Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit’in muhtelif mahallelerinde etkisini artıran kar yağışına karşı teyakkuza geçti. Ekipler; Dulkadiroğlu Başdervişli Mahallesi, Onikişubat Kümperli – Hacılar – Kalekaya grup yolu, Çağlayancerit Zeynepuşağı – Oruçpınar, Boylu – Kaleköy ve Soğukpınar – Kaleköy grup yolları ile Pazarcık Büyüknacar Merkez Fatih – Kocadere grup yolunda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerde kar yağışı halen devam ederken ekipler yolları ulaşıma açık tutuyor. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmalarla, kar yağışı sonrası oluşabilecek aksamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ekiplerimiz Teyakkuz Halinde

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden kış şartlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir merkezinde, ilçelerde ve kırsal mahallelerde araç, ekipman ve personelimizle kış şartlarıyla mücadele çalışmalarına hazırız. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. Gece saatlerinden itibaren şehrimizin farklı bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışına karşı ekiplerimiz derhal çalışmalara başladı. Kar yağışı sonrası oluşabilecek aksamaların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin sahada. Vatandaşlarımız kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırabilirler” ifadelerine yer verildi.

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Kahramanmaraş’ta Kar Yağışı Etkili Oluyor!
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