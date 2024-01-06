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Kahramanmaraş’ta kentsel tasarım projeleri 1 yılda tamamlanacak!

CNN Türk canlı yayınına katılan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehir merkezimize bin adedi Azerbaycan tarafından olmak üzere toplam 10 bin bağımsız bölüm inşa ediliyor. Tarihimizin, kültürümüzün ve hikâyemizin olduğu bu alanların ayağa kaldırılması için proje kapsamında 3 bin 500 konut ve iş yerinin ihalesi yapıldı ve çalışmalar başladı. Yapımına başlanan projeler 1 yıl içerisinde tamamlanacak” dedi.

Kahramanmaraş’ta kentsel tasarım projeleri 1 yılda tamamlanacak!

Kahramanmaraş’ta kentsel tasarım projeleri 1 yılda tamamlanacak!

CNN Türk canlı yayınına katılan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehir merkezimize bin adedi Azerbaycan tarafından olmak üzere toplam 10 bin bağımsız bölüm inşa ediliyor. Tarihimizin, kültürümüzün ve hikâyemizin olduğu bu alanların ayağa kaldırılması için proje kapsamında 3 bin 500 konut ve iş yerinin ihalesi yapıldı ve çalışmalar başladı. Yapımına başlanan projeler 1 yıl içerisinde tamamlanacak” dedi.

06 Ocak 2024 Cumartesi 12:03

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, CNN Türk’te Meltem Bozbeyoğlu moderatörlüğünde yayınlanan “Bugün” programının canlı yayın konuğu oldu. Hükümet Bulvarı’ndakikentsel tasarım proje alanında gerçekleştirilen canlı yayında Başkan Hayrettin Güngör; Kentsel Tasarım Projesi, kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası ile altyapı yatırımlarına ilişkin bilgiler aktardı. Canlı yayında konuşan Başkan Güngör, “Afet sonrası şehrimizin imarı ve inşası noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği 1 yıllık hedef doğrultusunda çalışmalar hızla sürüyor. Şehrimizde toplam 72 bin civarında hak sahipliği var. Bunların 52 bini ilçe merkezlerinde, 20 bini ise köy evi. 50 bin konutun yapımı başladı, devam ediyor. 10 binin üzerinde konut ise teslim aşamasına geldi” dedi.

Ağır Hasarlı Binaların Yüzde 85’inin Yıkımı Tamamlandı

Ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarında önemli mesafe kat edildiğini vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör, “Afet sürecinde en önemli konulardan birisi de ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkazların kaldırılması oldu. Bu noktada şehrimizde çok hızlı bir çalışma yürütüldü. 35 bin ağır hasarlı binamızın yüzde 85’inin yıkım ve enkaz kaldırması tamamlandı. Deprem bölgesi diğer şehirlerle kıyasladığımızda bu noktada son derece ileride olduğumuzu söyleyebiliriz” cümlelerini kaydetti.

Şehir Merkezine 10 Bin Konut ve İş Yeri

Şehir merkezine 10 bin konut ve iş yeri kazandırılacağını belirten Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından şehir merkezimizde başlatılan Şehir Tasarım Projesi hızla sürüyor. Şehir merkezimize bin adedi Azerbaycan tarafından olmak üzere toplam 10 bin bağımsız bölüm inşa ediliyor. Tarihimizin, kültürümüzün ve hikâyemizin olduğu bu alanların ayağa kaldırılması için proje kapsamında 3 bin 500 konut ve iş yerinin ihalesi yapıldı ve çalışmalar başladı. Yapımına başlanan projeler 1 yıl içerisinde tamamlanacak. Kalan kısımların da projeleri tamamlanıyor” diye konuştu.

Altyapımızı Tamamen Yeniliyoruz

Canlı yayında yaptığı konuşmada tüm ilçelerin altyapısının tamamen yenileneceğini vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör, “Asrın felaketinde altyapımız ciddi hasar aldı. Deprem öncesinde de altyapımızın yenilenmesi gerekiyordu, sudaki kayıplarımız çok yüksekti. Deprem sonrası su kayıplarımız yüzde 75 seviyelerine çıktı. Şehrimizin altyapısının yenilenmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle şehrimize ciddi finansman desteği sağlandı. Altyapımızın yenilenmesi noktasında ihalelere başladık. Bütün ilçelerimizin altyapısını tamamen değiştireceğiz. Bu yatırımlarla altyapımızı en az 100 yıllık garanti altına alıyoruz” dedi.

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Kahramanmaraş’ta Kentsel Tasarım Projeleri 1 Yılda Tamamlanacak!
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