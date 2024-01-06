Kahramanmaraş'ta suya yeni yıl zammı!

2023 yılında Kahramanmaraş’ta deprem sonrası suya gelen seri zamlar 2024 yılında da devam ediyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KASKİ, yeni yılın başlamasıyla birlikte su fiyatlarına zam uyguladı. 2023 yılı Aralık ayında 10 lira 35 kuruş olarak belirlenen su fiyatı, 2024 yılı Ocak ayında KDV hariç 10 lira 69 kuruşa yükseldi.
Su zamlarının, belediyenin altyapı yatırımları ve işletme maliyetlerindeki artışları dengeleme amacı güttüğü belirtilse de, depremzede vatandaşlar su fiyatlarına her ay yapılan zamların ekonomik durumlarını zorlaştırdığını belirterek tepki gösteriyor.