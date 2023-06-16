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Katar’dan Kahramanmaraş’a Expo 2023 Ziyareti

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde 12 Ağustos’ta açılışı gerçekleştirilecek olan EXPO 2023’ün uluslararası katılımcı ülkelerinden Kahramanmaraş’a ziyaretler devam ediyor. Son olarak Katar’dan kente gelen yetkililer, EXPO 2023 hakkında Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’ten bilgi aldı, bahçe kuracakları alanda incelemelerde bulundu.

Katar’dan Kahramanmaraş’a Expo 2023 Ziyareti

Katar’dan Kahramanmaraş’a Expo 2023 Ziyareti

Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde 12 Ağustos’ta açılışı gerçekleştirilecek olan EXPO 2023’ün uluslararası katılımcı ülkelerinden Kahramanmaraş’a ziyaretler devam ediyor. Son olarak Katar’dan kente gelen yetkililer, EXPO 2023 hakkında Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’ten bilgi aldı, bahçe kuracakları alanda incelemelerde bulundu.

16 Haziran 2023 Cuma 18:48

Kahramanmaraş’ı küresel anlamda cazibe merkezi haline getirecek EXPO 2023 Onikişubat için Sergi Alanı’ndaki çalışmalarda son aşamaya gelinirken, uluslararası katılımcı ülkelerden temsilciler kente gelmeye devam ediyor.

EXPO 2023 kapsamında Katar'ı temsilen Kahramanmaraş’a gelen Asya-Arap Ticaret Odası Başkanı Saad Al-Dabbagh, Future Solutions Genel Müdürü Sami Gabsi, Katar-Türk Sanayi ve Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcısı Veysel Şeker ile eski Ak Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i ziyaret etti.

Başkan Mahçiçek, ziyarette üzere Katarlı yetkililere EXPO 2023 hakkında bilgiler verirken, tanıtım filmi eşliğinde işbirliği yapılması gereken konularda istişarelerde bulundu.

Heyet sonrasında ise alanda incelemelerde bulunarak hem projeleri yerinde gördü hem kendilerine tahsis edilen alana yapılacak bahçeye ilişkin bilgi aldı.

“Katar’ı EXPO 2023’de görmekten onur duyacağız”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Katarlı yetkilileri Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Katar’ı temsilen şehrimize gelen Asya-Arap Ticaret Odası Başkanı Saad Al-Dabbagh, Future Solutions Genel Müdürü Sami Gabsi, Katar-Türk Sanayi ve Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcısı Veysel Şeker ile eski Ak Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer’e ziyaretleri için teşekkür ediyor, kendilerini ağırlamaktan onur duyduğumuzu belirtiyorum. İnşallah 12 Ağustos’ta açılışını yapacağımız EXPO 2023’de ülkeleri adına görev yapacaklar ve burada ülkelerini temsil edecekler. Kendileri Katar’ın bahçecilik geleneklerini, tarihlerini, kültürlerini ve değerlerini EXPO 2023’e taşıyacaklar. Aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Odamızı da ziyaret ederek karşılıklı ekonomik iş birliğini artırmak adına görüş alışverişinde bulunacaklar. İnanıyorum ki ortak ticaret alanları ortaya çıkacak ve ortak yatırımlarla hem Kahramanmaraş hem ülkemiz hem de Katar ile kurulan ekonomik bağ daha da güçlenecek. Kuşkusuz Kahramanmaraş için, ülkemiz ve misafir ülkeler için karşılıklı olarak katma değer, istihdam ve ticaret imkanlarını geliştirecek. Misafirlerimize bir kez daha EXPO 2023 kenti Kahramanmaraş’a hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle köklü dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Katar'a ve Katarlı kardeşlerimize selamlarımızı iletiyor, EXPO 2023'e davet ediyoruz.” dedi.

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Katar’dan Kahramanmaraş’a Expo 2023 Ziyareti
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