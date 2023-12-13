Kirişci Müjdeyi Verdi, Taksitler Ertelendi

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta yaşanan depremler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 15. Maddesine istinaden ilan edilen mücbir sebep hali 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Bunun yanı sıra 7256 sayılı ve 7326 sayılı kanunla yapılandırmaya gidilen borçlarında taksitlerinin ertelenmesine ilişkin karar bugün resmi gazetede yayınlandı. Böylelikle vatandaşlar yapılandırılan borçlarını mücbir sebep halinin sona ermesiyle birlikte taksitlerini ödemeye başlayacak.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından müjdeyi veren TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, “Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı ve 7326 sayılı Kanunlar kapsamında alacakları yapılandırılan idarelere, hemşehrilerimizin ödemeleri gereken taksitlerinin ödeme süreleri uzatılmıştır. Kahramanmaraş’ımız için var gücümüzle çalışacağız” ifadelerine yer verdi.