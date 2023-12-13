Yusuf Polat MHP Afşin Belediye Başkanlığı Aday Adaylığını Resmen Duyurdu

Konuşmasına şöyle başladı. İlçe Başkanım, Ocak Başkanım, Kaceb Başkanım, kıymetli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları tanıtım toplantımıza katılımınızdan dolayı tek tek teşekkür ediyorum.

Hoşgeldiniz..

6 Şubat depreminde şehit olan tüm halkımıza, Allahtan rahmet, acılı Ailelerine Allahtan sabır ve başsağlığı diliyorum.

Değerli dava arkadaşlarım “Bu kutsal yolda neferi olmaktan gurur duyduğum siyasi partime 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde aday adaylığı başvurumu yapmış bulunmaktayım.

1969 yılında, Çoğulhan da doğdum, babamın görevinden dolayı 1974 yılında Afşin’e taşındık. Ilkokul ve orta öğretim hayatımı Afşin’de tamamladım. 1988 de babamın emekliliğinden dolayı tekrar çoğulhan’a döndük, yerel siyasete erken yaşlarda başladım,

Değerli dava arkadaşlarım: 1999 ‘seçimlerinde hem hüzün, hemde sevinç yaşadık. Çoğulhan’da kazandık. Rahmetli Ergün Ertekin Başkanımla Afşin’de kaybettik.

Bu vesile ile Ergün Ertekin Başkanımı Rahmetle Anıyorum.

2004-2014 Yılları arasında Çoğulhan belediyesinde Meclis üyesi ve Başkan vekili olarak iki dönem görev yaptım.Tüm dava arkadaşlarım bilirler ki çizgimi hiçbir zaman değiştirmedim.

Değerli dava arkadaşlarım: Burada şunuda, söylemeden geçmeyeceğim, belediyecilik kitaptan okuyarak değil,tecrübe ile yapılır..

Ben, Siyasi birikimim ve belediyeciliğin mutfağından geldim.

Değerli dava arkadaşlarım: Afşin’inin sorunlarını malum hepimiz biliyoruz. Çözüm odaklı belediyeciliği, istişare ederek çözüme kavuşturacağız.

Afşin’de üç hilalli sancağımızı dikmeye hazırız. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin.. Saygılarımla

Ne Mutlu Türküm Diyene!