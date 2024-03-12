Mehmet Akpınar “Çalışanlarımızla el ele hemşerilerimize hizmet götüreceğiz”

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında ilçedeki mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal eden Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, Ulutaş Mahallesi’nde vatandaşlarla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Dulkadiroğlu’nun hizmetten mahrum kaldığını dile getiren Akpınar, mevcut yönetimin kendilerini belediyenin sahibi zannettiğini söyledi. Makam belediyeciliği yapmayacaklarını belirten Akpınar, belediye işçileri için gerekli düzenlemeleri yapacaklarının altını çizdi.

DULKADİROĞLU BÖLGEMİZ HİÇ HİZMET GÖRMEDİ

Dulkadiroğlu bölgesinin hiç hizmet görmediğinin altını çizen Akpınar, ilçede kent meydanı, köy garajı ve köy pazarı bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyledi. Akpınar; “Millet çaresizdi, millet bir çıkış yolu arıyordu. Yeniden Refah Partisi ortaya çıktı. Rahmetli Necmettin Erbakan’ın öz evladıyla birlikte yol almaya karar verdik. Daha sonrasında Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı’na aday oldum. Dulkadiroğlu bölgemiz hiç hizmet görmedi. Dulkadiroğlu kocaman bir köye benziyor. Köyde bile bir spor merkezi vardır. Birçok köyde sosyal tesisler var. Villalar bile var. Ancak bizim Dulkadiroğlu’nun ne bir kent meydanı var, ne bir köy garajı var, ne bir köy pazarı var. Çiftçilerimizin kullanacağı bir pazar yerimiz bile yok. Konferans salonumuz yok. 500 kişi toplantı yapmak istesek toplantı yapılacak bir yer yok. Yemek yiyeceğimiz bir mekânda kalmadı. Yıllarca Dulkadiroğlu’nun gelirlerini zenginlere sundular. Kendi çevrelerindeki adamlarla birlikte yediler. Birilerini hep zengin yaptılar. Koltukların sahiplerini hep kendileri zannettiler. Belediyenin sahibi kendileri zannettiler” diye konuştu.

BAŞKAN BOZULURSA İŞÇİ DE BOZULUYOR

Belediye çalışanları ve çalışma düzenleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Akpınar; “Biz makam belediyeciliği yapmaya gelmeyeceğiz. O makam bizim için düşman olacak ve 5 yıl boyunca gözümüze düşman gözükecek. Biz bu milletimize hizmet etmek için aday olduk. Torpilin olmadığı, adam kayırmanın olmadığı, rüşvetin olmadığı, ahlak ve adaletin olduğu belediyecilik hizmeti ile başlayacağız. Belediyede bir temizlik dönemi başlayacak. Bizim temizliğimiz adaletli olacak. Asgari ücret 17 bin TL ise biz en düşük maaş olarak 25 bin TL vereceğiz. Onları el üstünde tutacağız ki halkımıza güzel davransınlar. Halkımıza tepeden bakmasınlar. Başkan bozulursa işçi de bozuluyor. Müdür kibirli davranırsa şefte kibirli davranıyor. Bir mahalleye belediye işçileri hizmet için gittiğinde mahalleliler onlara ikramlarda bulunuyorlar. Bunu sırf hizmet etsin diye yapıyorlar. Bankamatik memurları çok sayıda var. Böyle bir belediyede hizmet edebilir misin? Öncelikle buna bir düzen vereceğiz. Güler yüzle halkımıza hizmet eden buyursun müdür olsun. Anadolulu, gerçekten Allah korkusunu yüreğinde yaşayan kardeşlerimiz görev yapar. Bizim Anadolu insanımız yatağa yatmadan önce kendisini hesaba çeker. “Bugün Allah için ben nasıl hizmet ettim” der. Biz sorumluluğu üstlenemeyecek müdüründen, başkan yardımcısına ve meclis üyesine kadar herkese şunu diyeceğiz. “Bu sorumluluğun sahibi değilseniz, lütfen bize engel olmayın.” Bugüne kadar dışlanan, bugüne kadar tepeden bakılan, bugüne kadar devlet dairesinin kapısında bekletilen vatandaşlarımıza belediyelerimizin kapısı sonuna kadar açık olacak” ifadelerini kullandı.

AHLAK VE ADALET OLURSA HİZMET GELİR

Ahlak ve adalet olursa hizmetin de geleceğini vurgusunu yapan Akpınar, şunları kaydetti: “22 yılın hesabını sormaya geliyoruz. Biz yaralanmış olan gönülleri sarmaya ve milletimizi baş tacı yapmaya geliyoruz.Yeniden Refah Partisi bu demektir. Biz Allah rızası için çalışacağız. Bizim felsefemiz budur. Ahlak olursa, adalet olursa hizmet gelir. Ben makam aracını kullanmayacağım. Saat 5’ten sonra kendi aracıma bineceğim. Başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize ve şeflerimize de bu uygulamayı yapacağız. Neden belediyenin araçları Cumartesi ve Pazar günleri piknik yerlerinde geziyor. Bu devletin malı, Allah’tan korkalım.”