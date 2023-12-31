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Milletvekili Dora'dan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ziyaret!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti.

Milletvekili Dora'dan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ziyaret!

Milletvekili Dora'dan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ziyaret!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti.

31 Aralık 2023 Pazar 13:30

Dora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İnrahim Yumaklı Bey ile Kahramanmaraş üzerine verimli bir istişarede bulunduk. Kırsal Kalkınma ve tarımsal sulama projeleri üzerine yoğunlaştığımız görüşmeye çok kıymetli bürokratlarımız da eşlik ettiler. İlçelerimizin her birinin ihtiyaçlarına yönelik ayrı ayrı değerlendirmelerde ve taleplerde bulunduk.

Sayın Bakanımıza verimli geçen ziyaretimize ev sahipliği yaptığı için ve bilhassa da Kahramanmaraş’ımızın ihtiyaçlarına yönelik taleplerimize olumlu yanıt verdiği için Kahramanmaraş halkı adına teşekkürlerimi sunarım." ifadesini kullandı.

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Milletvekili Doradan Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklıya Ziyaret!
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