Onikişubat’ın talibi Dr. Ceyhan, projelerini tanıttı!

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Kahramanmaraş'ta da yerel seçim heyecanı dorukta. Bu kapsamda, Yeniden Refah Partisi'nden Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Kentin gazetecileriyle bir araya gelerek Onikişubat’ın geleceğine yönelik vizyonunu paylaşan Ceyhan, özellikle ulaşım ve altyapı problemlerini çözüme kavuşturacak kapsamlı projeleri olduğunu belirtti. Ceyhan, raylı sistem projesi, köprü projeleri, şehrin batı bölgesine oluşturulacak küçük sanayi sitesi, öğrencilere ve emeklilere yönelik sosyal hak ve imkanlar sunulması gibi projeleriyle de ön plana çıkıyor.

31 MART'I FAZLASIYLA ÖNEMSİYORUZ

Yeniden Refah Partisi’nin seçimlerde alacağı oyların, siyasi yelpazede partinin nerede konuşlanacağı noktasında önem arz ettiğini belirten Yeniden Refah Partisi Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan; “Yeniden Refah Partisi olarak bizler inşallah hem büyükşehir hem tüm ilçelerde iddialı bir şekilde geliyoruz. Hemşehrilerimize artık biz de varız diyoruz. Artık alternatif var. Artık oyumu nereye vereceğim noktasında tıkanan seçmenimize işte oyunu vereceğin doğru adres diyoruz. Bu noktada 31 Mart seçimleri hem hemşehrimiz için hem de memleketimiz için çok önemli. Türkiye genelinde de bu seçimden Yeniden Refah Partimizin alacağı oylar, hem bizim şehrimizin geleceği için, hem de memleketimiz için ileriki senelerde partimizin siyasi yelpazede, Türk siyasetinde nerede konuşlanacağı, pozisyonunu nerede alacağı noktasında bize önemli veriler verecek. Bunun için 31 Mart'ı fazlasıyla önemsiyoruz” dedi.

DÜNYADA ŞEHİRLER BATIYA DOĞRU GENİŞLER VE GELİŞİR

Program kapsamında projelerinden bahseden Dr. Ceyhan, şu sözleri kaydetti; “Onikişubat Belediyesi 292 bin seçmeni, yaklaşık 450 bin nüfusa sahip Türkiye'de 41 ilden daha büyük ilçe. Aslında bir il ama ilçe. Bu ilçede 142 mahallemiz var. Bu mahallelerimizin yaklaşık 52’si merkez Mahalleler diyebileceğimiz mahalleler ve 90’ı da kırsal mahalle diye söylediğimiz mahalleler. Bu mahallelerimizin büyük bir kısmı da Ceyhan nehrinin sağında ve solunda olan ve bizlerin batı köyleri olarak, adlandırdığımız mahalleler. Biliyorsunuz dünyada şehirler batıya doğru genişler, batıya doğru gelişir. Ve bu gelişim için de önce yol lazım, köprüler lazım. Bu noktada bizim ayağı yere basan ve Gerçekten şehrin ana bölümünü batı yakasıyla birleştirecek köprülere ihtiyacımız var. Bunun ilki İmran Kılıç köprüsü olarak yapıldı. Yapanlara teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepsinden. Vatan millet için, memlekete fayda için yapılan her şeye biz teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim sıkıntımız, bizim derdimiz kişilerle değil, memleketin sıkıntılarıyla. Yapılan bu köprü hem şu anki lokasyonu olarak hem de bağlantı yolları olarak batı yaklaşımının problemini tam olarak çözmüş değil.

KÖPRÜ PROJELERİMİZLE ULAŞIMI RAHATLATACAĞIZ

Orada Menzelet Barajı yapıldıktan sonra daha önce Kürtler Avşarı'ndan karşı Cüceli'ye Aksu Nehri'nin Ceyhan Nehriyle buluştuğu yerde bir köprümüz vardı. Bu köprü barajla birlikte suyun altında kaldı. Ondan sonra ta ki İmran Kılıç Köprüsü yapılana kadar. Bugüne kadar hiçbir yetkilimiz suyun altında kalan köprünün yerine yeni bir köprü düşünmedi. Biz hızlıca Kürtler Avşar'ından Cüceli’ye yapacağız. Bizim teknik belediyecilik noktasında yapacağımız ilk işlerden biri bu. Bu şekilde şehrin ana bölgesini, batı yakasına bağlayacağız, oradaki ulaşımı rahatlatacağız. Aynı şekilde Batı köylerinde talep edilen bir diğer konu hastane yapılması. Bölgede ölüm sayısı arttı. Çünkü bu mesafede ambulansın gidip gelmesi sıkıntı oluyor. Burada biliyorsunuz üniversite hastanemiz var. Hastanemizde profesörümüz, ameliyathanemiz, laboratuvarımız, teknisyenimiz, hemşiremiz hepsi var. Bu hastaneyi karşı tarafa daha iyi hizmet verebilme adına atacağımız bu kısa köprüyle bu sıkıntıları gidermiş olacağız. Şehrin batı tarafında 27 mahalle var. Onların bu köprüyle bir şekilde hastane ihtiyaçları da karşılanmış olacak. Ulaşım yönüyle de şehrimizin batı yakasının ilk birleştirici unsuru olacak. İkinci atacağımız köprü, Kavlaklı'yla Kızıldamlar arasında olacak. Kavlaklı'da Organize Sanayi Bölgesi var. Orada yüzlerce fabrikamızda çalışan binlerce işçi kardeşimiz var. Bunların büyük bir kısmı yine Ceyhan Nehri’nin karşı tarafında oturan işçi kardeşlerimiz. Depremden Sonra bu sayı daha da arttı. İşçi kardeşlerimizin fabrikalarına geliş gidişi 1 saat değil. 10 dakika, 15 dakikaya düşecek. Döngele ile Yeniyapan arasında da büyük bir köprü inşa edeceğiz. Bu büyük köprülerle birlikte nispeten daha küçük ulaşım köprüleri olarak; Hartlap ile Döngele, Köşürge ile Körsulu arasına köprüsü yapacağız.

HAFİF RAYLI SİSTEMLER

Yıllardır hızlı tren getirme vaadiyle bizleri oyalayan, mevcut kara trenimizi de elimizden alanlara ve şehrimize sahip çıktıklarını iddia edenlere inat; ilk etapta Piazza AVM’den üniversitemize kadar, daha sonraki zamanlarda ihtiyaç halinde diğer bölgelerimizde ana arterlerimizi genişleteceğiz.

KÜÇÜK SANAYİ KAMPÜSLERİ

İlçemizin artan ihtiyaçlarını karşılamak ve artan kira maliyetlerini azaltmak amacıyla batı bölgelerine Küçük Sanayi Siteleri kuracağız. Tüm mesleklerde küçük sanayi siteleri ihtisas alanları kuracağız. Bakırcılar, Oto Tamirciler, Marangozlar Küçük Sanayi Siteleri gibi kısımlar inşa edeceğiz.

EXPO FUAR ALANI PROJEMİZ

EXPO alanını fuar ve yaşam alanına dönüştürüp, bu alanı yıl boyu halkımızın, esnafımızın ve sanayicimizin verimli bir şekilde kullanılması yönünde gerekli çalışmaları yapacağız. Bakırcılık, Kuyumculuk, Tekstil, Çelik Mutfak Eşyası, Dondurma, Tekstil Makineleri, Tarım, Sanayi, Ayakkabıcılık, Oymacılık, Sim Sırma ve Yöresel Gastronomi gibi bir çok alanda, önce ulusal sonra uluslararası fuarlar düzenleyeceğiz. Açık hava sineması, Konser Alanı, Tiyatro salonu ve diğer etkinlik merkezleri oluşturacağız. Bu tür önemli ve büyük etkinliklerin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi için, gerekli alt ve üst yapılar oluşturulacaktır.

KÖY ÇARŞILARI ve KOOPERATİFLERİ

Büyük parklarımızda kadın üreticilerimizin evinde, bahçesinde ürettiği ürünleri direk tüketiciye ulaştırabileceği ahşap köy çarşıları yapacağız. Böylelikle hem park güvenliğini sağlamış olacağız hem de güvenli yaşam alanları oluşturacağız.

MALİK EJDER TÜRBESİ TELEFERİK VE YAVŞAN YAYLASI TURİZM PROJESİ

Projemizde göl iskelesinden Malik Ejder Türbesi’ne telefirik kuracağız. İnsanlarımız gölü ve etrafı izleyerek Malik Ejder Türbesine ziyaret edebilecekler. Uludaz yaylasında doğa yürüyüş rotaları gibi bir çok etkinlikler desteklenecek ve bu yöreler ulusal turizm alanları olarak ilçemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI

Yol, Su, Elektrik ve Doğalgaz için, alt yapı sorunları çözülecek ve Belediye olarak bunların takipçisi olacağız. Büyükşehir statüsüne geçişle birlikte köy statüsünden mahalleye dönüşen mahallerimizin imar, tapu ve alt yapı sorunları hızlı bir şekilde çözümler üreteceğiz. İnşaat izinleri konusunda yasal mevzuatların yerine getirilmesinde vatandaşlarımızın yanında olacağız ve azami ölçülerde kolaylıklar sağlayacağız. Belediye olarak istihdama katkı sağlamak amacıyla bir çok konuda Belediye iştirâkleri oluşturacağız. Kooperatiflere öncülük edeceğiz. İlçemize yakışır modern bir kent meydanı oluşturacağız.

KALICI VE ÇOK AMAÇLI SPOR KOMPLEKSİ PROJEMİZ

Kalıcı ve çok amaçlı spor kompleksleri oluşturacağız. Gençlik spor merkezlerimizle genç sporcuların yetişmesine katkı sağlayacağız. Kötü alışkanlıklardan arındırma ve rehabilitasyon merkezleri kuracağız. Amatör kulüpler için Amatör Evi yapacağız. Kırsalda yaşayan gençlerimizi spor yapmaya teşvik etmek ve saklı cevherleri keşfetmek için kırsal bölge spor merkezleri yapacağız.

DRİFT PİSTİ VE ÜSBİM

Gençlerimizin çevreyi rahatsızlık vermeden enerjilerini atacağı adrenalin yaşayacakları güvenlikli bir drift pisti yapacağız. Bu pistte çeşitli etkinlikler de yapabilmeleri için gerekli alt yapı sağlanacaktır. ÜSBİM merkezimizde Üniversite, Sanayi ve Belediyemiz arasındaki işbirliği ilişkilerini güçlendireceğiz. Bu merkezimizde öğrencilere ve sanayicilerimize danışmanlık hizmeti verecektir. Bu merkezimizde kurulacak Ar-Ge merkezinde ilçemiz insanına, gençlerimize, sanayicimize destekler verecektir.

ÇOK AMAÇLI KAPALI SALON VE REFAH KART

İlçemizin birçok noktasına çok amaçlı kapalı salon inşa edeceğiz. Bu salon, ihtiyaç sahibi gençlerimizin faydalanabileceği düğün salonu olarak kullanılacak. İçerisinde Muhtar odası, Taziye evi, Sağlık merkezi, toplantı ve etkinlik salonu bulunacak. Ayrıca,oluşturacağımız Refah Kart’lar ile ihtiyaç sahibi emeklilerimize maddi yardımlar yapacağız. Onikişubat ilçemize halk ekmek fırını, halk meclisi ve modern semt pazarları da inşa edeceğiz. Mecliste, halkımızın katılımıyla birlikte kararlar alarak belediyemizi yöneteceğiz. Sosyal imkanları artırarak ta insanlarımızın refah seviyelerini yükselteceğiz. Aynı zamanda şehrimizin turizm cenneti olan Ilıca’nın berbat haldeki yollarını en kısa zamanda onaracağız ve yol sorununu çözmüş olacağız inşallah.

FESTİVALLER DÜZENLEYECEĞİZ

Özellikle deprem sonrası insanlarımızın psikolojileri yerle bir oldu. En çotka çocuklarımız, gençlerimiz bu depremlerden çok etkilendi. Onlara moral vermek adına Ulusal ve Uluslararası festivaller organize edeceğiz. Şehrimizin kültürel, sportif, mesleki ve gastronomi potansiyellerini tüm ülkeye tanıtmak için de bu festivaller büyük önem arz edecek.

ÜCRETSİZ İŞ, İNTERNET VE BURS İMKANI SAĞLAYACAĞIZ

Öncelikle belediye personellerimizin çocukları başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi tüm gençlerimize burs vereceğiz. Sosyalleşme adına ihtiyaç sahibi gençlere bedava internet paketleri vereceğiz. Burs verdiğimiz gençlerimiz, eğitimlerini tamamladıklarında, belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda işe almalarda onlara pozitif ayrımcılık yapacağız. Belediye personelimizin yaşam standartlarını artırmak için gerekli her türlü maddi ve manevi desteği vereceğiz. İlçemizde üretilen el sanatı ürünlerinin tanıtımlarına destek vereceğiz markalaştıracağız."