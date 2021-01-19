Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Özel Sektörün Rekabet Gücü Artıyor
Özel Sektörün Rekabet Gücü Artıyor
Dulkadiroğlu’nda Karla Mücadele Çalışmaları
Dulkadiroğlu’nda Karla Mücadele Çalışmaları
Su Boruları ve Sayaçlar için uyarı
Su Boruları ve Sayaçlar için...
Başkan Ramazan Gürbak; ‘112 acil çağrı merkezi çalışanları salgının gizli kahramanlarıdır’
Başkan Ramazan Gürbak; ‘112 acil...
Ak Parti Milletvekilleri İstiklal Üniversitesi’ni ziyaret etti
Ak Parti Milletvekilleri İstiklal Üniversitesi’ni...

Özel Sektörün Rekabet Gücü Artıyor

Kahramanmaraş’ta Yalın Altı Sigma Yetkinlik Merkezi kuruluyor. Özel sektörün ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için verimlilik, kalite ve yönetim kabiliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen proje, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteği ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından yürütülecek.

Özel Sektörün Rekabet Gücü Artıyor

Özel Sektörün Rekabet Gücü Artıyor

Kahramanmaraş’ta Yalın Altı Sigma Yetkinlik Merkezi kuruluyor. Özel sektörün ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak için verimlilik, kalite ve yönetim kabiliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen proje, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteği ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından yürütülecek.

19 Ocak 2021 Salı 16:20
banner459

Proje kapsamında ilk etapta fizibilite çalışması ile firmalara sahada yürütecekleri faaliyetlerde rehberlik edilmesi ve dönüşümün yönlendirilmesi için kurulması düşünülen yetkinlik merkezinin kurgusu yapılacak.

Proje ile üretim verimliliği, operasyonel mükemmellik ve sürekli iyileştirme kavramlarını firmaların içselleştirmesi ve birçok açıdan işletmelerin daha sağlıklı bir büyüme yapısına kavuşması sağlanacak.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ve DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız projenin fizibilite destek sözleşmesini birlikte imzalayarak projeye start verdiler.

Burada bir açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Öncelikle şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yalın üretim ile ilgili bir çalışma başlatıyoruz. Daha verimli, daha kaliteli bir üretimi nasıl yapabileceğimizi, nasıl başarabileceğimizi araştırıp firmalarımıza bu konuda eğitimler vermeyi planlıyoruz. Bunun için DOĞAKA’ya bir proje sunmuştuk, kabul gördü. Şimdi protokolü imzalayacağız ve sonrasında çalışmaya başlayacağız. Firmalarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu konudaki destekleri için DOĞAKA Genel Sekreterimiz Onur Yıldız’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ise “Öncelikle Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansımıza bu yenilikçi projeyle başvurdukları için bizler Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası Başkanımıza ve Yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Malumunuz odur ki, küreselleşen dünyada rekabet gücünün artırılması çok büyük anlam taşıyor. Rekabet gücü artırılırken sahip olduğumuz imkanlarda daha etkin ve verimli imalata ulaşabilmek, arzu ettiğimiz karlılığa ulaşabilmek adına enerji maliyetleri, proses maliyetlerinin ve insan kaynakları maliyetlerinin hep beraber daha mükemmeliyet merkezi içerisinde harmoni şeklinde birlikte çalışmasını hedefleyen ve bunu da altı sigma yaklaşımıyla bir araya getiren bir metodoloji ile hedefliyoruz. Amacımız, sektörel çeşitliliğini artıran Kahramanmaraş’ta hem lokomotif sektörlerin hem de yükselmekte olan sektörlerin verimlilik optimizasyon sürecini girip rekabet gücünün artırılmasıdır. Bu proje örnek bir projedir.” dedi.

Yalın Altı Sigma Nedir?

Globalleşen dünyada, artan rekabet ile sadece yeni ürün sunmak, kaliteyi sağlamak sürdürülebilir bir yapı için yeterli olamıyor. Bu kapsamda zamanında ve hatta bazen hızlı tedarik, ciddi fiyat avantajına sahip olmak gibi konular da şirketlerin karşısına rekabet unsuru olarak çıkıyor.

Özellikle işletmelerde günlük yaşamın bir parçası gibi kanıksanmış israflar gereksiz hareket, isçilik, hata/kalitesizlik, aşırı üretim, stoklar, gereksiz taşıma ve verimsizlikler uluslararası pazarlarda rekabet şansını azaltmakta ve sürdürülebilirliğe olumsuz etki ediyor.

Bunun için yalın düşünce uygulamalarıyla sistemdeki kaynaklar daha fazla değer yaratmaya yönlendiriliyor. Önemli bir problem çözme metodolojisi olan Altı Sigma’nın kazandırdığı, veriye dayalı karar verme alışkanlığı sayesinde süreçlerdeki değişkenliklerin yok edilmesi, hataların önlenmesi ile daha stabil ve kaliteli çıktı üreten süreçleri garanti altına almak mümkün hale geliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta 6 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı
Kahramanmaraş'ta 6 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı
Dulkadiroğlu’nda Karla Mücadele Çalışmaları
Dulkadiroğlu’nda Karla Mücadele Çalışmaları
Büyükşehir: “Ana arterlerimiz açık”
Büyükşehir: “Ana arterlerimiz açık”
Su Boruları ve Sayaçlar için uyarı
Su Boruları ve Sayaçlar için uyarı
Maraş Kültürünü Anlatacak Bir Dizi Çekilse
Maraş Kültürünü Anlatacak Bir Dizi Çekilse

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber