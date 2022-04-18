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Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, sahte transkript uyarısı yaptı!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Ukrayna’dan gelen öğrencilerle ilgili önemli bir konuya dikkat çekti.

Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, sahte transkript uyarısı yaptı!

Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, sahte transkript uyarısı yaptı!

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Ukrayna’dan gelen öğrencilerle ilgili önemli bir konuya dikkat çekti.

18 Nisan 2022 Pazartesi 13:53
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Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu YÖK’e sahte transkript uyarısında bulundu.

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerini terk eden ve Türkiye’ye gelen Ukraynalı öğrencilerle ilgili uyarı yaptı.

Eğitimi yarıda kalan öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurusu yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, “Harp nedeniyle Ukrayna üniversitelerinden Ülkemize yatay geçiş başvurusu yaparken getirilen transkriptlere dikkat. Bunlardan birçoğunun sahte olma ihtimali var ve bu durum haksızlığa sebep olacaktır. Geç kalınmadan önlem alınmalıdır, yanlışa meydan verilmemelidir.” Diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Mahmut YardımcıoğluSahte Transkript Uyarısı Yaptı!
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