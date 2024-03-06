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Ramazan’da çeşitli etkinlikler Kahramanmaraşlılarla buluşacak

Büyükşehir Belediyesi,Ramazan ayında musiki dinletisinden söyleşiye, tiyatro gösterisinden konsere çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturacak. Etkinlik takvimine Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden ulaşılabiliyor.

Ramazan’da çeşitli etkinlikler Kahramanmaraşlılarla buluşacak

Ramazan’da çeşitli etkinlikler Kahramanmaraşlılarla buluşacak

Büyükşehir Belediyesi,Ramazan ayında musiki dinletisinden söyleşiye, tiyatro gösterisinden konsere çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturacak. Etkinlik takvimine Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden ulaşılabiliyor.

06 Mart 2024 Çarşamba 16:50

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde musiki dinletisinden söyleşiye, tiyatro gösterisinden konsere çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturacak.

Ramazan ayı etkinlikleri, 14 Mart Perşembe günü saat 20.45’te düzenlenecek tasavvuf musikisi dinletisiyle başlayacak. 15 Mart Cuma günü ise saat 20.45’te düzenlenecek konserde Müzisyen Eşref Ziya, birbirinden değerli parçaları Kahramanmaraşlı müzikseverler için seslendirecek.

Ramazan ayı etkinlikleri, 16 Mart Cumartesi günü saat 20.45’te Yazar Yasin Pişgin’in katılımıyla düzenlenecek “Emrolunduğu Gibi Dosdoğru Ol” söyleşisiyle devam edecek. Etkinlik takvimi kapsamında; 22 Mart Cuma günü tasavvuf musikisi dinletisi, 27 Mart Çarşamba günü ise Aykut Kuşkaya konseri düzenlenecek.

Çocuklar İçin Tiyatro ve Kukla Gösterileri Sahnelenecek

Ramazan ayında çocuklara yönelik de bir dizi etkinlik düzenlenecek. Etkinlik takvimi kapsamında; 17 Mart Pazar günü Nasrettin Hoca'dan Kavuklu'ya Ders, 24 Mart Pazar günü ise Hacivat Karagöz ve Meddah Amca adlı tiyatro gösterileri saat 13.00 ve 15.00’da minikler için sahne alacak. 20 Mart Çarşamba günü saat 20.45 ve 4 Nisan Perşembe günü saat 21.00’da birbirinden eğlenceli kukla gösterileri miniklerle buluşacak.

Tiyatro Gösterileri Sanatseverlerle Buluşacak

Ramazan ayında yetişkinlere yönelik 2 tane tiyatro gösterisi sahnelenecek. 29 Mart Cuma günü saat 20.45’te Kiralık Konak – Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu, 6 Nisan Cumartesi günü saat 21.00’da ise Bir Tabak Daha adlı tiyatro gösterisi sanatseverler için sahne alacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinliklere https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/03/06/ramazan-ayi-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek programlara tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

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Ramazan’da çeşitli Etkinlikler Kahramanmaraşlılarla Buluşacak
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